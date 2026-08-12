Emirados Árabes Unidos disputam Copa Europeia de Ouro da classe Optimist na Itália

Emirados Árabes Unidos disputam Copa Europeia de Ouro da classe Optimist na Itália

ROMA, 11 de agosto de 2026 (WAM) — A seleção de vela dos Emirados Árabes Unidos na classe Optimist disputará a Copa Internacional de Ouro Optimist, em Riva del Garda, na Itália, como parte da preparação para os Jogos Asiáticos, que serão realizados no Sri Lanka em dezembro.

A Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos anunciou a equipe para a competição internacional, formada por Hamad Al Mheiri, Khalifa Al Rumaithi, Zayed Al Hosani, Jean-Luc Hervey e Carolina Bajak. Em junho, os atletas passaram a integrar os programas do Comitê dos Emirados Árabes Unidos para Desenvolvimento de Talentos Esportivos e Apoio ao Esporte Nacional, ligado ao Ministério dos Esportes, após a assinatura de um memorando de entendimento entre a federação e o comitê.

A delegação chegou à Itália nesta terça-feira (11) para um período de treinamento preparatório que seguirá até 21 de agosto, antes da competição.

O secretário-geral da Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Al Obeidli, afirmou que o investimento em talentos é um dos pilares da estratégia da entidade, presidida pelo xeique Ahmed bin Hamdan bin Mohamed Al Nahyan. De acordo com Al Obeidli, o desenvolvimento de uma nova geração de atletas e a oferta contínua de programas de formação contribuem para resultados consistentes e para manter a presença dos Emirados Árabes Unidos na vela em competições regionais e internacionais.

Al Obeidli também elogiou o trabalho do Comitê dos Emirados Árabes Unidos para Desenvolvimento de Talentos Esportivos e Apoio ao Esporte Nacional, do Ministério dos Esportes. O dirigente afirmou que a parceria demonstra a integração entre as entidades esportivas do país e ajuda a criar condições para que atletas emiradenses aprimorem suas habilidades e adquiram experiência em competições internacionais.