Emirados Árabes Unidos disputam Copa Europeia de Ouro da classe Optimist na Itália

ROMA, 11 de agosto de 2026 (WAM) — A seleção de vela dos Emirados Árabes Unidos na classe Optimist disputará a Copa Internacional de Ouro Optimist, em Riva del Garda, na Itália, como parte da preparação para os Jogos Asiáticos, que serão realizados no Sri Lanka em dezembro.

A Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos anunciou a equipe para a competição internacional, formada por Hamad Al Mheiri, Khalifa Al Rumaithi, Zayed Al Hosani, Jean-Luc Hervey e Carolina Bajak. Em junho, os atletas passaram a integrar os programas do Comitê dos Emirados Árabes Unidos para Desenvolvimento de Talentos Esportivos e Apoio ao Esporte Nacional, ligado ao Ministério dos Esportes, após a assinatura de um memorando de entendimento entre a federação e o comitê.

A delegação chegou à Itália nesta terça-feira (11) para um período de treinamento preparatório que seguirá até 21 de agosto, antes da competição.

O secretário-geral da Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Al Obeidli, afirmou que o investimento em talentos é um dos pilares da estratégia da entidade, presidida pelo xeique Ahmed bin Hamdan bin Mohamed Al Nahyan. De acordo com Al Obeidli, o desenvolvimento de uma nova geração de atletas e a oferta contínua de programas de formação contribuem para resultados consistentes e para manter a presença dos Emirados Árabes Unidos na vela em competições regionais e internacionais.

Al Obeidli também elogiou o trabalho do Comitê dos Emirados Árabes Unidos para Desenvolvimento de Talentos Esportivos e Apoio ao Esporte Nacional, do Ministério dos Esportes. O dirigente afirmou que a parceria demonstra a integração entre as entidades esportivas do país e ajuda a criar condições para que atletas emiradenses aprimorem suas habilidades e adquiram experiência em competições internacionais.