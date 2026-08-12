Clínica móvel dos Emirados Árabes Unidos segue com atendimento médico em Gaza

Clínica móvel dos Emirados Árabes Unidos segue com atendimento médico em Gaza

GAZA, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A clínica médica móvel da Operação 'Chivalrous Knight 3' continua prestando atendimento médico e de saúde a moradores e deslocados em diferentes áreas da Faixa de Gaza, como parte dos esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o setor de saúde.

A clínica percorre áreas residenciais, comunidades e abrigos para atender pacientes, idosos, crianças e famílias que enfrentam dificuldades para chegar a unidades de saúde.

A equipe médica realiza exames e consultas, oferece atendimento básico, distribui medicamentos de acordo com os diagnósticos e avalia os pacientes para garantir que recebam os cuidados adequados.

A clínica móvel integra os projetos de saúde desenvolvidos no âmbito da operação para apoiar o sistema de saúde de Gaza, especialmente nas áreas onde a demanda aumentou diante da crescente pressão sobre as unidades médicas.

Os responsáveis pela clínica afirmaram que as visitas de campo continuarão em diferentes pontos da Faixa de Gaza para alcançar o maior número possível de beneficiários.

Por meio da Operação 'Chivalrous Knight 3', os Emirados Árabes Unidos continuam prestando assistência humanitária, médica e de emergência à população palestina na Faixa de Gaza, em linha com a atuação humanitária de longa data do país.