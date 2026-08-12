Clínica móvel dos Emirados Árabes Unidos segue com atendimento médico em Gaza

GAZA, 12 de agosto de 2026 (WAM) — A clínica médica móvel da Operação 'Chivalrous Knight 3' continua prestando atendimento médico e de saúde a moradores e deslocados em diferentes áreas da Faixa de Gaza, como parte dos esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o setor de saúde.

A clínica percorre áreas residenciais, comunidades e abrigos para atender pacientes, idosos, crianças e famílias que enfrentam dificuldades para chegar a unidades de saúde.

A equipe médica realiza exames e consultas, oferece atendimento básico, distribui medicamentos de acordo com os diagnósticos e avalia os pacientes para garantir que recebam os cuidados adequados.

A clínica móvel integra os projetos de saúde desenvolvidos no âmbito da operação para apoiar o sistema de saúde de Gaza, especialmente nas áreas onde a demanda aumentou diante da crescente pressão sobre as unidades médicas.

Os responsáveis pela clínica afirmaram que as visitas de campo continuarão em diferentes pontos da Faixa de Gaza para alcançar o maior número possível de beneficiários.

Por meio da Operação 'Chivalrous Knight 3', os Emirados Árabes Unidos continuam prestando assistência humanitária, médica e de emergência à população palestina na Faixa de Gaza, em linha com a atuação humanitária de longa data do país.