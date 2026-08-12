Presidente dos Emirados Árabes Unidos encontra Yusuff Ali e funcionários do LuLu Group durante visita a shopping em Abu Dhabi

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, encontrou o empresário e presidente do LuLu Group International, Yusuff Ali, e funcionários da empresa durante uma visita a um shopping em Abu Dhabi.

Durante o passeio, Mohamed bin Zayed percorreu diferentes setores do LuLu acompanhado por Yusuff Ali e outras autoridades e conversou com funcionários e clientes. O presidente expressou seu reconhecimento pelos esforços do LuLu Group e pelas iniciativas da empresa em benefício da comunidade dos Emirados Árabes Unidos.

Ao fim da visita, funcionários e clientes se reuniram para tirar fotos com o presidente emiradense e manifestaram satisfação pela oportunidade de encontrá-lo.