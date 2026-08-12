Rio de Janeiro recebe a segunda edição brasileira da Corrida Beneficente Zayed em 23 de agosto

ABU DHABI, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O Rio de Janeiro receberá em 23 de agosto a segunda edição brasileira da Corrida Beneficente Zayed, trazendo novamente à cidade uma das mais conhecidas corridas beneficentes internacionais.

Na Praia do Flamengo, o evento deverá reunir milhares de atletas profissionais, corredores amadores, famílias e participantes de diferentes nacionalidades, entre eles 50 atletas dos Emirados Árabes Unidos, em uma celebração do esporte, da solidariedade e da cooperação internacional.

Conhecida mundialmente como “Run for Kindness” (“Corrida pela Bondade”), a corrida beneficente Zayed foi criada em 2001 pelo atual presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em homenagem ao legado do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Desde sua criação, a corrida se tornou um símbolo dos valores de generosidade, compaixão e solidariedade humanitária associados ao xeique Zayed, reunindo pessoas de diferentes países por meio do esporte.

Criada em Abu Dhabi, a Corrida Beneficente Zayed ganhou dimensão internacional, com edições realizadas em Nova York, Cairo, Miami, Pequim, Adis Abeba e Budapeste. O evento retorna agora ao Brasil, consolidando o Rio de Janeiro entre as cidades que integram seu calendário internacional.

Em cada cidade, a corrida arrecada recursos para projetos beneficentes e promove integração, bem-estar e impacto social, reforçando sua missão de aproximar comunidades por meio da solidariedade e de valores humanos compartilhados.

A edição de 2026 distribuirá mais de R$ 500 mil em prêmios (cerca de US$ 96,9 mil), incluindo premiações para os vencedores de diferentes categorias, sorteios e outros incentivos aos participantes. Além de reconhecer o desempenho esportivo, o evento busca estimular a participação do público em uma causa que vai além da linha de chegada.

Como parte desse compromisso, 100% do valor arrecadado com as inscrições será destinado ao Grupo Cultural AfroReggae por meio de uma parceria com o Criança Esperança, iniciativa promovida pelo Grupo Globo em parceria com a Unesco desde 2004.

A iniciativa contou com o apoio da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, que ajudou a estabelecer a ligação entre os organizadores da corrida e uma das iniciativas sociais de maior reconhecimento no país.

Os recursos contribuirão para ampliar programas voltados à educação, cultura, inclusão social e criação de oportunidades para crianças e jovens que vivem em comunidades vulneráveis.

A edição de 2026 também conta com o apoio de organizações dos Emirados Árabes Unidos, entre elas ERTH, L'imaad, Emirates e Mubadala, cujo compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento comunitário reflete os valores que orientam a Corrida Beneficente Zayed.

“A Corrida Beneficente Zayed é uma homenagem permanente ao legado humanitário do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, cujos valores de generosidade, compaixão e união continuam inspirando comunidades em todo o mundo. Temos orgulho de retornar ao Brasil como parte da expansão internacional da corrida, fortalecendo os laços entre os países por meio do esporte e de objetivos compartilhados”, afirmou o presidente do Comitê Superior de Organização da Corrida Beneficente Zayed, tenente-general da reserva Mohamed Helal Al Kaabi.

“Expressamos nosso sincero agradecimento aos parceiros e anfitriões pelo apoio fundamental para tornar esta iniciativa possível. Juntos, continuamos celebrando o espírito de solidariedade, promovendo comunidades mais saudáveis e dando continuidade ao legado de esperança, união e solidariedade humanitária do xeique Zayed”, acrescentou Al Kaabi.