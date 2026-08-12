Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos participa de reunião de ministros e presidentes de bancos centrais do Brics

JAIPUR, Índia, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos participa da primeira Reunião de Ministros das Finanças e Presidentes de Bancos Centrais do Brics, nesta quarta-feira (12) e quinta-feira (13), em Jaipur, na Índia, durante a presidência indiana do grupo em 2026.

O ministro de Estado para Assuntos Financeiros dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, participa do encontro ao lado de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais dos países-membros do Brics, além de dirigentes de organizações financeiras e de desenvolvimento regionais.

A reunião discutirá temas econômicos e financeiros prioritários, entre eles as perspectivas para a economia mundial, o fortalecimento da cooperação entre os países-membros no enfrentamento de desafios econômicos, a reforma da governança econômica global, parcerias público-privadas, financiamento de infraestrutura, cooperação tributária e aduaneira e outras questões financeiras de interesse comum.

Al Hussaini destacou a importância de ampliar a coordenação e a cooperação entre os países do Brics para apoiar o crescimento econômico sustentável e reforçar a capacidade das economias emergentes e em desenvolvimento de enfrentar desafios globais.

O ministro ressaltou a necessidade de dar continuidade aos esforços conjuntos em reformas voltadas ao aumento da produtividade, à mobilização de capital privado e ao desenvolvimento dos mercados de capitais nacionais, além de ampliar o financiamento ao desenvolvimento e avançar nas reformas da governança econômica internacional para garantir uma representação mais justa das economias emergentes e em desenvolvimento nas instituições financeiras internacionais.

“O Brics oferece uma plataforma importante para fortalecer a atuação multilateral e desenvolver respostas conjuntas aos desafios econômicos e financeiros globais. Os Emirados Árabes Unidos consideram essencial avançar a partir dos resultados dos grupos técnicos de trabalho e garantir a continuidade das iniciativas lançadas durante a presidência da Índia. Isso ajudará a preservar, no longo prazo, os efeitos da cooperação financeira entre os países do Brics e contribuirá para a construção de um sistema econômico global mais equilibrado e inclusivo”, afirmou Al Hussaini.

Os Emirados Árabes Unidos apresentam uma série de boas práticas e iniciativas nacionais que contribuíram para os resultados técnicos do grupo, especialmente nas áreas de parcerias público-privadas, financiamento de infraestrutura sustentável, inteligência artificial, transformação digital, financiamento climático, mobilização de capital privado e desenvolvimento dos mercados financeiros nacionais.

As contribuições refletem os esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para promover o desenvolvimento econômico sustentável e estimular a inovação financeira.

À margem da reunião, os Emirados Árabes Unidos participam de eventos de alto nível, entre eles um seminário sobre o papel do Novo Banco de Desenvolvimento na mobilização de capital privado nos países-membros. O país também participa de uma oficina sobre crescimento resiliente em economias emergentes, que aborda a integração do financiamento de riscos e o fortalecimento da resiliência da infraestrutura para ampliar a capacidade dessas economias de responder a desafios e riscos crescentes.