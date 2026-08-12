Ras Al Khaimah registra US$ 787 milhões em transações imobiliárias no 1º semestre de 2026

RAS AL KHAIMAH, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O setor de Terras e Propriedades da Prefeitura de Ras Al Khaimah registrou cerca de US$ 787 milhões (2,89 bilhões de dirhams) em transações imobiliárias entre janeiro e junho de 2026, incluindo vendas, financiamentos imobiliários e transferências de propriedade sem contrapartida financeira.

As vendas de imóveis somaram US$ 368,4 milhões (1,35 bilhão de dirhams) em 1.274 operações, enquanto os financiamentos imobiliários registrados totalizaram cerca de US$ 315,9 milhões (1,16 bilhão de dirhams) em 463 transações.

O valor estimado das transferências de propriedade sem contrapartida financeira chegou a cerca de US$ 103,5 milhões (380 milhões de dirhams) em 348 operações.

Fevereiro registrou o maior valor mensal de vendas de imóveis no primeiro semestre, com US$ 101 milhões (371 milhões de dirhams). Junho teve o maior volume de financiamentos imobiliários, de cerca de US$ 113,8 milhões (418 milhões de dirhams), enquanto abril apresentou o maior valor em transferências sem contrapartida financeira, de aproximadamente US$ 41,4 milhões (152 milhões de dirhams).

Os números refletem a diversificação das atividades no mercado imobiliário de Ras Al Khaimah durante o primeiro semestre do ano.