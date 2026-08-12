Egito reafirma apoio à segurança e à estabilidade dos países do Conselho de Cooperação do Golfo

CAIRO, 12 de agosto de 2026 (WAM) — O Egito reafirmou seu apoio firme à segurança e à estabilidade dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês) e destacou que a segurança dos integrantes do bloco é parte inseparável da segurança nacional egípcia.

O país também manifestou apoio integral a todas as medidas adotadas pelos membros do conselho para proteger sua segurança, estabilidade e os interesses de suas populações.

As declarações foram feitas durante uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Emigração e Assuntos de Egípcios no Exterior, Badr Abdelatty, e o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, Jasem Mohamed AlBudaiwi, acompanhado de sua delegação.

O ministro egípcio destacou as relações fraternas entre o Egito e os países do Golfo e manifestou reconhecimento pelos esforços dessas nações para reduzir as tensões e fortalecer a segurança e a estabilidade na região.

Abdelatty ressaltou a importância de manter a coordenação estreita entre o Cairo e o Conselho de Cooperação do Golfo, encerrar a escalada militar e atender às preocupações de todas as partes.

AlBudaiwi elogiou o papel central do Egito no apoio à segurança e à estabilidade da região e seus esforços contínuos para reduzir as tensões, solucionar crises e fortalecer a atuação conjunta dos países árabes.

O secretário-geral também afirmou que o Conselho de Cooperação do Golfo pretende continuar desenvolvendo suas relações com o Egito e ampliar as consultas e a coordenação sobre diferentes questões de interesse comum.