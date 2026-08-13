Petróleo cai, e Brent recua para US$ 87,69 por barril

PEQUIM, 13 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo caíram mais de US$ 1 nas primeiras negociações desta quinta-feira (13) na Ásia, depois de analistas terem reduzido suas projeções para a demanda global pela commodity. Restrições de oferta, porém, mantiveram as cotações em níveis relativamente elevados.

Os contratos futuros do Brent recuaram US$ 1,29, ou 1,5%, para US$ 87,69 por barril.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos caiu US$ 1,30, ou 1,6%, para US$ 81,97 por barril.