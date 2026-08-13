Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos no Egito fornece próteses a 21 palestinos

AL-ARISH, 13 de agosto de 2026 (WAM) — O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos, na cidade egípcia de Al-Arish, continua executando o programa Passo de Esperança, no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', e forneceu próteses a 21 palestinos feridos. Com isso, o número total de beneficiários chegou a 72, como parte dos esforços humanitários do país em apoio à população palestina.

Nesta etapa, os beneficiários passaram pelas avaliações médicas e técnicas necessárias, incluindo medições precisas. As próteses estão sendo adaptadas, confeccionadas e instaladas de acordo com as necessidades de cada paciente, que também recebe fisioterapia e reabilitação para recuperar a mobilidade.

A iniciativa integra o atendimento oferecido pelo programa Passo de Esperança, que inclui avaliações médicas, confecção, adaptação e instalação de próteses, além de sessões de fisioterapia, reabilitação motora e acompanhamento médico. Os serviços buscam ajudar os beneficiários a recuperar a mobilidade e realizar com mais autonomia as atividades do dia a dia.

A equipe médica e de reabilitação do Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos continua acompanhando os beneficiários e supervisionando as diferentes etapas do programa, refletindo o compromisso do país com a oferta de atendimento médico e serviços de reabilitação à população palestina.

O programa Passo de Esperança faz parte dos esforços humanitários e médicos dos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação com o objetivo de aliviar o sofrimento da população palestina e atender às suas necessidades de saúde e reabilitação.