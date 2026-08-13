Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para cavalos árabes começa nesta sexta-feira em Newbury

LONDRES, 13 de agosto de 2026 (WAM) — O histórico hipódromo de Newbury, no Reino Unido, receberá nesta sexta-feira (14) uma etapa da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Árabes, como parte do calendário da 33ª edição da competição.

A série de provas integra os esforços para desenvolver as corridas de cavalos árabes e manter o apoio a proprietários e criadores em diferentes países, incentivando a criação e a aquisição desses animais. A iniciativa busca preservar a tradição da raça, ampliar seu reconhecimento e fortalecer sua presença em importantes festivais e hipódromos internacionais.

A etapa britânica ganha destaque nesta edição porque a competição será disputada pela primeira vez em Newbury, hipódromo fundado em 1905.

Newbury passa a integrar a lista de importantes hipódromos internacionais que já receberam etapas da competição, ao lado de ParisLongchamp, Churchill Downs, Doncaster e San Siro, refletindo a projeção alcançada pela Copa e as parcerias estabelecidas com alguns dos principais hipódromos e festivais do mundo.

A prova, de 1.600 metros em pista de grama, será disputada por cavalos árabes de três anos na categoria Grupo 3. A premiação será de £ 150 mil (cerca de US$ 202,2 mil).

Entre os participantes está Nehmo de Carrere (AF Albahar × Panita de Carrere), de propriedade do xeique Khalaf Rabah Alshammari, treinado por Xavier Thomas-Demeaulte e conduzido por Guillaume Guedj-Gay.

Amir Athbah (Assaf Al Khalediah × Jaazmah Athbah), da Athbah Racing, é treinado por Philip Collington e terá Jean-Bernard Eyquem como jóquei. Eljas du Bienn (Muntaser Al Khalediah × Djaiza du Bienn), de propriedade do xeique Hamed Khadim Butti Al Hamed, é treinado por J. F. Bernard e será conduzido por Antoine Werle.

Lella de la Gloire (Al Mourtajez × Lella Nadia Al Badr), de Mohammed Alhuzami, é treinada por J. F. Bernard e terá Mickael Forest como jóquei. RB Tryst (Majd Al Arab × Rich Frynd), da K S Racing, completa a lista de participantes, sob treinamento de Philip Collington e com Sean Levey na condução.

Newbury será a primeira de duas etapas no Reino Unido previstas no calendário da 33ª edição. O hipódromo de Doncaster receberá a segunda em 12 de setembro, durante o tradicional St Leger Festival. As duas provas reforçam a presença britânica na competição e a estratégia de ampliar a participação dos cavalos árabes em importantes hipódromos europeus.

“Estamos satisfeitos por realizar pela primeira vez as provas da Copa no histórico hipódromo de Newbury. A inclusão representa um avanço importante no calendário da 33ª edição e reflete a posição internacional que a competição conquistou nos principais hipódromos do mundo, graças ao amplo apoio da liderança dos Emirados Árabes Unidos”, afirmou o secretário-geral do Comitê Superior de Organização da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Árabes, Faisal Al Rahmani.

Al Rahmani acrescentou que a escolha de Newbury reflete o compromisso do comitê de promover provas em hipódromos históricos e nos principais festivais internacionais, oferecendo oportunidades de competição a proprietários e criadores. Segundo ele, a iniciativa também busca incentivá-los a continuar investindo na criação e nos cuidados com cavalos árabes, elevar os níveis de produção e revelar novos campeões capazes de contribuir para o futuro da raça.