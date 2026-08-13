Receita da DP World cresce 13,1% e chega a US$ 12,7 bilhões no 1º semestre

DUBAI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — A DP World registrou receita de US$ 12,7 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 13,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, apoiada pela força de sua rede global em meio a fortes interrupções nos fluxos comerciais do Oriente Médio.

O crescimento nas áreas de logística, serviços marítimos e no portfólio internacional de portos e terminais da DP World compensou a redução da atividade em Jebel Ali. Excluindo Jebel Ali, o volume de contêineres aumentou 6,5% em bases comparáveis, com avanço na África, Ásia-Pacífico, Europa e Américas.

Jebel Ali continua operando normalmente e não sofreu danos físicos. A DP World adotou medidas para reduzir os efeitos das interrupções em sua rede regional, entre elas a ampliação das conexões terrestres, para manter o transporte de cargas essenciais.

O presidente do grupo DP World, Essa Kazim, afirmou que os resultados refletem a solidez do portfólio da empresa, seu modelo integrado de negócios e sua capacidade de manter a circulação de mercadorias nos mercados internacionais. Kazim reafirmou o compromisso do grupo de continuar investindo nos Emirados Árabes Unidos e de fortalecer a posição do país como um dos principais centros globais de comércio e logística.

O dirigente acrescentou que a DP World está ampliando sua rede de terminais de entrada nos Emirados Árabes Unidos com duas novas unidades em Fujairah, estendendo o sistema de Jebel Ali por meio de uma cadeia de suprimentos integrada e oferecendo aos proprietários de cargas mais flexibilidade, opções e maior capacidade de reação a interrupções logísticas.

O presidente-executivo do grupo DP World, Yuvraj Narayan, afirmou que o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 9,7%, impulsionado pelo forte desempenho na África, nas Américas, na Ásia-Pacífico e na Europa.

A empresa investiu US$ 1,5 bilhão em seu portfólio global no primeiro semestre e prevê aplicar cerca de US$ 3 bilhões em 2026 para ampliar a capacidade e a infraestrutura comercial em mercados considerados estratégicos para o crescimento, entre eles Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Índia, Arábia Saudita e República Democrática do Congo.

A DP World mantém uma avaliação positiva sobre as perspectivas do comércio mundial no médio e longo prazos, sustentada pela diversificação de sua rede global e pela expansão de suas operações integradas de logística.