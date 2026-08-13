Dubai recebe Paperworld Middle East a partir de 13 de outubro

DUBAI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — Dubai receberá a 15ª edição da Paperworld Middle East 2026 de 13 a 15 de outubro, reunindo fabricantes, fornecedores, distribuidores e compradores internacionais e reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro global de comércio e negócios que conecta mercados regionais e internacionais.

A feira será realizada no Dubai World Trade Centre em um momento de expansão dos mercados globais de papel e artigos de papelaria. Segundo a Fortune Business Insights, os dois setores devem movimentar US$ 294,53 bilhões e US$ 218,12 bilhões, respectivamente, até 2030.

O evento reunirá empresas de importantes centros de produção e mercados internacionais, além de companhias sediadas nos Emirados Árabes Unidos, entre elas a Ittihad Paper Mill, primeira e maior fábrica de papel para impressão e escrita do Conselho de Cooperação do Golfo.

O diretor da Paperworld Middle East, Mark Palmer, afirmou que a feira oferece a empresas e compradores uma plataforma para encontrar novos fornecedores, conhecer as inovações mais recentes e estabelecer parcerias voltadas ao crescimento comercial.

A exposição apresentará produtos e soluções nas áreas de papelaria, materiais para escritórios e escolas, recursos de ensino e aprendizagem, papelaria digital, artigos para hobbies, artesanato e artes, além de máquinas para processamento de papel. A programação também incluirá experiências interativas e oficinas criativas.