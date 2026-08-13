Abu Dhabi Finance Week anuncia primeiros palestrantes da edição de 2026

ABU DHABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — A Abu Dhabi Finance Week (ADFW, na sigla em inglês), promovida pelo Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), anunciou o primeiro grupo de palestrantes de sua 5ª edição, de 7 a 10 de dezembro de 2026 sob o tema “A Comunidade do Capital, Impulsionada por Parcerias”.

A pouco menos de cinco meses do evento, a ADFW já confirmou mais de 200 palestrantes internacionais dos setores público, financeiro, de investimentos, tecnologia e inovação, enquanto Abu Dhabi continua fortalecendo sua posição como um dos principais centros globais de capital e investimentos.

O presidente do ADGM, Ahmed Jasim Al Zaabi, declarou que a adesão antecipada de importantes líderes do setor financeiro internacional à ADFW 2026 reflete a crescente confiança em Abu Dhabi como destino para capital, investimentos e parcerias de longo prazo.

“A força da ADFW não está apenas nas conversas que acontecem aqui, mas no que elas produzem. Ao reunir os principais investidores, formuladores de políticas públicas e inovadores do mundo, Abu Dhabi cria um ambiente em que o diálogo se transforma em investimento e as relações se tornam parcerias de longo prazo. É isso que diferencia Abu Dhabi como a Capital do Capital”, acrescentou Al Zaabi.

Entre os representantes do governo de Abu Dhabi estão o presidente do ADGM e do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, Ahmed Jasim Al Zaabi; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; o presidente do Departamento de Municípios e Transportes, Mohamed Ali Al Shorafa; o ministro de Estado para Assuntos da Juventude, Sultan bin Saif Al Neyadi; o presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário de Abu Dhabi, segundo vice-presidente e diretor-geral da Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi, Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri; o diretor-geral do Fundo de Pensões de Abu Dhabi, Salem AlNuaimi; o CEO da ALTÉRRA, Majid Al Suwaidi; o presidente-executivo da Botim, Tariq bin Hendi; o presidente-executivo do Abu Dhabi Islamic Bank, Mohamed Abdelbary; o presidente-executivo da Alpha Dhabi, Hamad Al Ameri; e o CEO da Etihad, Antonoaldo Neves.

O evento também reunirá altos executivos de algumas das maiores instituições financeiras do mundo, entre eles o presidente do Conselho de Administração e CEO da Allianz SE, Oliver Bäte; a CEO do DBS Group, Tan Su Shan; o presidente do conselho e CEO da State Street, Ron O’Hanley; o CEO do Standard Chartered, Bill Winters; a CEO internacional do Morgan Stanley, Clare Woodman; o CEO do Julius Baer, Stefan Bollinger; o diretor-executivo e CEO da Temasek Holdings, Dilhan Pillay Sandrasegara; o CEO do grupo Swiss Re, Andreas Berger; o presidente da Warburg Pincus, Charles R. Kaye; o fundador e CEO da Ninety One, Hendrik du Toit; o presidente da Agility, Tarek Sultan; e o presidente da Man Group, Steven Desmyter.

A programação também terá representantes de destaque das áreas de gestão de ativos, investimentos alternativos, infraestrutura, commodities e investimentos institucionais, entre eles a CEO da Franklin Templeton, Jenny Johnson; a presidente e CEO da TCW, Katie Koch; o CEO da Allianz Global Investors, Tobias C. Pross; o CEO da DigitalBridge, Marc C. Ganzi; o cofundador, sócio-diretor e diretor de investimentos da Balyasny Asset Management, Dmitry Balyasny; o presidente do conselho, presidente e CEO da Barings, Mike Freno; o CEO da Cambridge Associates, David Druley; e o CEO da DWS, Stefan Hoops.

A ADFW 2026 também contará com líderes dos setores de tecnologia, ativos digitais e fintech, entre eles o fundador da Social Capital, Chamath Palihapitiya; o CEO da Binance, Richard Teng; o fundador e CEO da Joby Aviation, JoeBen Bevirt; o fundador e CEO da Vista Equity, Robert Smith; o presidente do conselho e CEO da Ledger, Pascal Gauthier; a presidente da Solana Foundation, Lily Liu; e o cofundador e CEO da Paxos, Charles Cascarilla.

A edição de 2026 terá uma programação ampliada, voltada a aprofundar a participação de dirigentes e produzir resultados mais específicos. Entre as novidades estão as primeiras edições da Cúpula Imobiliária de Abu Dhabi, da Plataforma Global de Líderes de Fundos Hedge da AIMA, do Campus de Startups Hub71 e de um Fórum de Saúde e Biotecnologia, além de várias mesas-redondas de estratégia global e de uma ampliação dos fóruns fechados.

Ao longo da semana, a ADFW 2026 deverá promover mais de 70 eventos temáticos, com a participação de mais de 800 palestrantes.

A programação será organizada em quatro dias temáticos principais, dedicados à estratégia econômica de Abu Dhabi, mercados globais, gestão de ativos, fintech, ativos digitais, finanças sustentáveis e finanças islâmicas.