Presidente da Autoridade Nacional de Mídia participa do Abu Dhabi Summer Sports com profissionais de mídia e criadores de conteúdo

ABU DHABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade Nacional de Mídia, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, afirmou que os Emirados Árabes Unidos veem o esporte como um investimento nas pessoas e na sociedade e como parte fundamental da melhoria da qualidade de vida e da promoção de hábitos saudáveis e da atividade física.

Al Hamed destacou que a liderança do país transformou o esporte em uma diretriz nacional que promove valores positivos, trabalho em equipe, senso de pertencimento e espírito de superação.

As declarações foram feitas durante sua participação no Abu Dhabi Summer Sports, organizado pelo ADNEC Group e pelo Conselho de Esportes de Abu Dhabi, com patrocínio do grupo ADNOC e apoio da Modon. Al Hamed esteve acompanhado de profissionais de mídia, criadores de conteúdo e organizadores do evento.

Durante uma visita ao evento, Al Hamed conheceu as atividades esportivas e comunitárias e afirmou que elas refletem a visão dos Emirados Árabes Unidos de oferecer espaços integrados para a prática esportiva e incentivar a atividade física no dia a dia.

De acordo com Al Hamed, o Abu Dhabi Summer Sports se tornou um espaço para estimular disciplina, ambição e perseverança entre as novas gerações, além de promover trabalho em equipe, senso de pertencimento e participação comunitária.

O presidente da Autoridade Nacional de Mídia elogiou a colaboração entre o ADNEC Group, o Conselho de Esportes de Abu Dhabi, o grupo ADNOC e a Modon e declarou que a parceria criou um modelo de referência nos Emirados Árabes Unidos para o uso de instalações e recursos nacionais em benefício da comunidade.

Al Hamed também elogiou a organização do evento e a experiência esportiva oferecida ao público. O dirigente destacou a importância de criar espaços atraentes que incorporem a atividade física à rotina e estimulem a população a adotar um estilo de vida mais saudável e equilibrado.

A visita faz parte dos esforços da Autoridade Nacional de Mídia para apoiar iniciativas nacionais voltadas à qualidade de vida e dar visibilidade a experiências que contribuam para uma sociedade mais saudável e ativa.

Durante o percurso, Al Hamed visitou as instalações do ADNEC Sports Centre e conheceu diferentes modalidades e atividades individuais e coletivas destinadas a várias faixas etárias.

O presidente da autoridade também visitou o pavilhão do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, onde conheceu atividades ligadas ao patrimônio cultural, entre elas jogos tradicionais, artesanato, oficinas de preparo de café emiradense e outras experiências relacionadas às tradições locais.

Al Hamed também participou de uma atividade de padel ao lado de atletas, integrantes da comunidade, profissionais de mídia e criadores de conteúdo, destacando o papel do esporte na aproximação entre as pessoas e na promoção do trabalho em equipe.

A edição deste ano do Abu Dhabi Summer Sports é a maior desde o lançamento do evento, ocupa cerca de 48 mil metros quadrados e reúne 29 modalidades esportivas e atividades físicas.

O evento busca transformar os meses de verão em um período de promoção da saúde da comunidade por meio de atividades esportivas, culturais, recreativas e educativas voltadas a todos os integrantes da família.

A edição de 2026 também incorporou novas modalidades, atividades e experiências destinadas a reunir participantes de diferentes idades e níveis de habilidade e incentivar a prática esportiva, a saúde e um estilo de vida ativo.