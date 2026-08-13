Emirates SkyCargo transporta satélite Altair-1 de Dubai aos Estados Unidos

DUBAI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — A Emirates SkyCargo concluiu o transporte do Altair-1, primeiro satélite comercial de observação da Terra dos Emirados Árabes Unidos equipado com inteligência artificial.

O Altair-1 foi transportado em um cargueiro Boeing 777 da Emirates SkyCargo do aeroporto de Dubai (DWC) para Los Angeles (LAX), nos Estados Unidos, antes do lançamento previsto para outubro de 2026.

Integrante da constelação Altair, da Orbitworks, o transporte do satélite representa um marco nos esforços dos Emirados Árabes Unidos para se consolidar como referência global nos setores espacial e de tecnologias avançadas.

A Altair é uma constelação de satélites com múltiplos sensores, desenvolvida e fabricada nos Emirados Árabes Unidos pela Orbitworks. O sistema conta com sensores ópticos, infravermelhos, térmicos e de radiofrequência, além de processamento de inteligência artificial a bordo.

O satélite transportado pela Emirates SkyCargo é o primeiro dos dez que formarão a constelação Altair.

A operação demonstra a experiência da Emirates SkyCargo no transporte aéreo de cargas altamente sensíveis e especializadas por meio de sua área de Aeroespacial e Engenharia.

“O transporte de cargas altamente sensíveis e tecnologicamente avançadas exige precisão e conhecimento especializado, e estamos bem posicionados, graças a décadas de experiência, para apoiar esta missão fundamental”, afirmou o vice-presidente sênior da divisão da Emirates SkyCargo, Badr Abbas.

A Emirates SkyCargo já transportou anteriormente o Arab Satellite 813 e o KhalifaSat. Em 2026, a empresa transportou mais de 6.000 toneladas de cargas dos setores aeroespacial e de engenharia avançada em todo o mundo.