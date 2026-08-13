Líder dos Emirados Árabes Unidos envia condolências ao presidente da Colômbia por vítimas de terremoto

ABU DHABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta quinta-feira (13) com o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, e expressou condolências pelas vítimas do terremoto que atingiu o país, além de desejar rápida recuperação aos feridos.

Mohamed bin Zayed também enviou condolências às famílias das vítimas e à população colombiana e reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos.

Abelardo de la Espriella agradeceu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos e manifestou reconhecimento pela solidariedade do país à Colômbia diante das consequências humanitárias do terremoto.