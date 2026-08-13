Líder dos Emirados Árabes Unidos envia condolências ao presidente da Colômbia por vítimas de terremoto

Líder dos Emirados Árabes Unidos envia condolências ao presidente da Colômbia por vítimas de terremoto

ABU DHABI, 13 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta quinta-feira (13) com o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, e expressou condolências pelas vítimas do terremoto que atingiu o país, além de desejar rápida recuperação aos feridos.

Mohamed bin Zayed também enviou condolências às famílias das vítimas e à população colombiana e reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos.

Abelardo de la Espriella agradeceu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos e manifestou reconhecimento pela solidariedade do país à Colômbia diante das consequências humanitárias do terremoto.