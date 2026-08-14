Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra duas embarcações da ADNOC no eEstreito de Ormuz

ABU DHABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque hostil iraniano contra duas embarcações ligadas à ADNOC durante a passagem pelo estreito de Hormuz. Não houve registro de feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque constitui uma violação flagrante da resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou qualquer obstrução às rotas marítimas internacionais.

O ministério destacou que atacar a navegação comercial e usar o estreito de Hormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem constitui ato de pirataria por parte da Guarda Revolucionária do Irã e representa uma ameaça direta à estabilidade da região e de suas populações, além da segurança energética mundial.