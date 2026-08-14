Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra duas embarcações da ADNOC no eEstreito de Ormuz

Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra duas embarcações da ADNOC no eEstreito de Ormuz

ABU DHABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque hostil iraniano contra duas embarcações ligadas à ADNOC durante a passagem pelo estreito de Hormuz. Não houve registro de feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque constitui uma violação flagrante da resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou qualquer obstrução às rotas marítimas internacionais.

O ministério destacou que atacar a navegação comercial e usar o estreito de Hormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem constitui ato de pirataria por parte da Guarda Revolucionária do Irã e representa uma ameaça direta à estabilidade da região e de suas populações, além da segurança energética mundial.