Petróleo sobe levemente nesta sexta-feira

CAPITAIS MUNDIAIS, 14 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram levemente nesta sexta-feira (14), após a queda da sessão anterior provocada por perspectivas mais fracas para a demanda.

Os contratos futuros do Brent avançaram US$ 0,01, ou 0,1%, para US$ 87,08 por barril, às 2h47 GMT, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiu US$ 0,06, para US$ 81,31 por barril.

Os dois principais referenciais caminhavam para alta semanal de cerca de 4%, apesar da queda superior a 2% na sessão anterior, que reduziu parte dos ganhos acumulados após seis sessões consecutivas de alta do Brent e cinco do WTI.