Presidente da República Centro-Africana condecora presidente-executivo de empresa dos Emirados Árabes Unidos

BANGUI, 14 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra, concedeu a Ali Alshimmari, diretor-geral e presidente-executivo da Global South Utilities (GSU, na sigla em inglês), empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, o grau de Comendador da Ordem do Mérito Centro-Africano, a mais alta condecoração civil do país.

A homenagem ocorre após a GSU concluir o maior projeto de infraestrutura da história da República Centro-Africana: uma usina solar fotovoltaica de 50 MW em Sakaï, com sistema de armazenamento em baterias de 15 MWh, que amplia em mais de 60% a capacidade de geração de eletricidade do país.

Concluído em apenas dez meses, o projeto deverá fornecer eletricidade a mais de 300 mil residências e reduzir as emissões de dióxido de carbono em mais de 50 mil toneladas por ano.

A condecoração reconhece a contribuição da GSU para a execução de uma infraestrutura considerada de importância histórica nacional e para o desenvolvimento econômico e social da República Centro-Africana por meio da ampliação do acesso à eletricidade.

“Recebo esta homenagem com profunda gratidão. Ela pertence a cada pessoa que trabalhou para concretizar este projeto histórico e às parcerias que o tornaram possível. Assumimos um compromisso com a República Centro-Africana e o cumprimos. A maior recompensa agora será ver esta infraestrutura criar oportunidades, fortalecer comunidades e contribuir para o futuro do país”, afirmou Alshimmari.

Alshimmari disse ainda que o resultado foi possível graças à visão e ao apoio da liderança dos Emirados Árabes Unidos, que, segundo ele, continua fortalecendo parcerias internacionais baseadas na confiança e viabilizando projetos de grande impacto voltados ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida.

O executivo também agradeceu ao presidente Touadéra e ao governo da República Centro-Africana, além do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, cujo financiamento em condições favoráveis foi fundamental para viabilizar o projeto.

Integrante do Programa Nacional de Especialistas dos Emirados Árabes Unidos (NEP), Alshimmari se destacou como um dos jovens líderes do país no setor de energia renovável.

A homenagem se soma a uma condecoração recebida anteriormente no Chade, onde o presidente Mahamat Idriss Déby Itno concedeu a Alshimmari o grau de Oficial da Ordem Nacional do Chade em reconhecimento ao trabalho na implantação da usina solar Noor Chad, concluída em tempo recorde.

Alshimmari também recebeu recentemente uma menção de destaque na categoria “Growth Enabler of the Year” do Reuters Energy Industry Awards 2026, em Nova York, pelo trabalho na expansão de projetos de energia renovável e infraestrutura, na construção de parcerias de longo prazo e no apoio ao crescimento econômico sustentável em mercados emergentes.