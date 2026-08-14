Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados Árabes Unidos aprova calendário de campeonatos e leilões para 2026-2027

ABU DHABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) — A Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados Árabes Unidos (EAHS, na sigla em inglês) aprovou a programação de campeonatos e leilões de cavalos árabes no país para a temporada 2026-2027.

Organizada e supervisionada pela EAHS, a programação reúne uma série de campeonatos nacionais e internacionais de cavalos árabes, além de leilões especializados que figuram entre os principais eventos do calendário da temporada.

Os eventos começarão em 3 de outubro, no Clube Equestre e de Corridas de Sharjah, e seguirão até 11 de abril de 2027. A programação inclui 17 campeonatos e eventos, entre eles cinco competições internacionais, além de leilões organizados pelo Clube Equestre e de Corridas de Sharjah, pelo Ajman Stud e pelo Dubai Stud.

A temporada começará com o Leilão de Cavalos Árabes de Sharjah, em 3 de outubro de 2026, seguido, uma semana depois, pelo Leilão do Dubai Arabian Horse Stud, em 10 de outubro.

O calendário de competições terá início em 15 de outubro com o Festival Internacional de Cavalos Árabes de Sharjah – Egyptian ECAHO. Na sequência, de 16 a 18 de outubro, será realizado o Festival de Cavalos Árabes de Sharjah para animais de criação local.

Abu Dhabi receberá o Campeonato Nacional da Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados Árabes Unidos nos dias 27 e 28 de outubro, seguido pelo Campeonato Nacional de Cavalos Árabes dos Emirados Árabes Unidos, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2026.

O Leilão de Cavalos Árabes de Ajman será realizado em 21 de novembro. Em seguida, a programação seguirá para a região leste, com o Festival de Cavalos Árabes de Sharjah-Kalba, de 25 a 27 de novembro.

Em dezembro, o Campeonato Internacional de Cavalos Árabes de Fujairah será realizado de 4 a 6 de dezembro de 2026, seguido pelo Campeonato de Beleza de Cavalos Árabes de Al Dhafra, de 17 a 20 de dezembro, e pelo Campeonato Nacional da Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados Árabes Unidos – Al Dhafra, de 25 a 27 de dezembro.

O Campeonato de Beleza de Cavalos Árabes de Ajman será disputado de 8 a 10 de janeiro de 2027.

O Campeonato Internacional de Beleza de Cavalos Árabes de Abu Dhabi, na categoria Title Show, será realizado durante o Ramadã, de 18 a 21 de fevereiro de 2027.

Em março, o Campeonato Internacional de Beleza de Cavalos Árabes Al Shiraa ocorrerá de 19 a 21 de março, enquanto Sharjah receberá a 28ª edição do Festival Internacional de Cavalos Árabes de Sharjah, de 25 a 27 de março.

O Campeonato de Criadores de Cavalos Árabes dos Emirados Árabes Unidos será realizado de 5 a 8 de abril de 2027. A temporada terminará com o Campeonato Árabe de Criadores de Cavalos Árabes, nos dias 10 e 11 de abril de 2027.