Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos reafirma solidariedade ao Kuwait e elogia ação contra plano terrorista do Daesh

ABU DHABI, 14 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, manifestou total solidariedade ao Kuwait e apoio às medidas adotadas pelas autoridades de segurança para frustrar um plano terrorista contra uma instalação estratégica e prender um cidadão do país que havia ingressado na organização terrorista Daesh.

Abdullah bin Zayed reafirmou o apoio integral dos Emirados Árabes Unidos a todas as medidas adotadas pelo Kuwait para proteger sua segurança e soberania e preservar a estabilidade e o bem-estar da sociedade. O ministro também elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança ao descobrir o plano ligado ao Daesh e adotar as medidas legais necessárias contra os envolvidos.

O xeique Abdullah reiterou a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a todas as formas de terrorismo e a organizações vinculadas a agendas externas. O ministro também destacou a importância de ampliar a cooperação regional e internacional para enfrentar essas ameaças. E reafirmou ainda que a segurança do Kuwait é parte inseparável da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos países árabes do Golfo e reiterou o apoio do país a todas as medidas adotadas pelo Kuwait para preservar sua segurança e estabilidade e proteger suas conquistas nacionais.