Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Coreia do Sul pelo Dia da Libertação

ABU DHABI, 15 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pelo Dia da Libertação do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente Lee Jae Myung e à primeira-ministra, Han Seong-sook, pela ocasião.