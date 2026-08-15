Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Índia pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Índia pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 15 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à presidente da Índia, Droupadi Murmu, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes para Droupadi Murmu e ao primeiro-ministro, Narendra Modi, pela ocasião.