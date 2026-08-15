Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano contra embarcação da ADNOC no Estreito de Hormuz

ABU DHABI, 15 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque hostil iraniano contra uma embarcação ligada à ADNOC durante a passagem pelo Estreito de Hormuz. Não houve registro de feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque constitui uma violação flagrante da resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reafirma a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques contra embarcações comerciais ou qualquer obstrução às rotas marítimas internacionais.

O ministério destacou que atacar a navegação comercial e usar o estreito como instrumento de coerção econômica ou chantagem constitui ato de pirataria por parte da Guarda Revolucionária do Irã e representa uma ameaça direta à estabilidade da região e de suas populações, além da segurança energética mundial.

Os Emirados Árabes Unidos também ressaltaram a necessidade de o Irã interromper esses ataques não provocados, cumprir integralmente uma cessação imediata de todas as hostilidades e reabrir de forma completa e incondicional o estreito, a fim de preservar a segurança regional e manter a estabilidade da economia e do comércio mundiais.