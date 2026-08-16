Cinco comboios dos Emirados Árabes Unidos levam 683 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

AL-ARISH, 16 de agosto de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram na Faixa de Gaza nesta semana, formados por 67 caminhões que transportavam 683 toneladas de suprimentos, no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', em apoio à população palestina e para atender às necessidades humanitárias diante das difíceis condições no território.

Os comboios transportaram suprimentos para abrigos e alimentos, preparados e carregados no centro logístico de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos em Al-Arish, no Egito. A operação segue um sistema organizado de triagem, preparação e envio da assistência de acordo com as necessidades identificadas na Faixa de Gaza.

A ação faz parte dos esforços humanitários contínuos dos Emirados Árabes Unidos para apoiar a população palestina e fornecer itens essenciais por meio do envio regular de alimentos e outros suprimentos de emergência.

A operação continua prestando diferentes formas de assistência humanitária e de emergência para aliviar o sofrimento da população palestina, em linha com a atuação de longa data dos Emirados Árabes Unidos na área humanitária.