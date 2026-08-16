BRIDGE Alliance define estratégia para a segunda edição do BRIDGE Summit, previsto para o fim de 2027

ABU DHABI, 16 de agosto de 2026 (WAM) — O Conselho de Administração da BRIDGE Alliance aprovou a estratégia de desenvolvimento da segunda edição do BRIDGE Summit e definiu o período entre o fim de novembro e o início de dezembro de 2027 para a realização do evento, anteriormente previsto para novembro de 2026. A decisão integra uma estratégia voltada à inovação e ao fortalecimento da posição dos Emirados Árabes Unidos como centro global de excelência.

A decisão foi tomada durante a quarta reunião do conselho, realizada por videoconferência e presidida pelo presidente da BRIDGE Alliance, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed.

A segunda edição será realizada na Ilha de Yas, em Abu Dhabi, em parceria com a Miral, empresa responsável pelo desenvolvimento de destinos e experiências de entretenimento no emirado.

O conselho também aprovou a realização anual do BRIDGE Summit a partir da segunda edição e a consolidação da iniciativa como uma plataforma global permanente, com atividades e impacto ao longo de todo o ano. O projeto reunirá líderes dos setores de mídia, conteúdo, entretenimento e tecnologia, além de investidores e inovadores, para promover a troca de conhecimento e transformar ideias em oportunidades, parcerias e projetos com valor econômico e potencial de expansão nos mercados internacionais.

A nova data dará mais tempo para desenvolver a cúpula, ampliar os programas especializados e as parcerias internacionais e estabelecer uma estratégia operacional baseada em elevados padrões de qualidade. O período adicional também permitirá aperfeiçoar os mecanismos de execução para oferecer uma experiência integrada compatível com a dimensão internacional e os objetivos do evento.

A decisão se apoia nos resultados da primeira edição, realizada em 2025, que registrou ampla participação internacional e estabeleceu uma extensa rede de parceiros e participantes.

A Ilha de Yas foi escolhida para receber a segunda edição por reunir infraestrutura avançada e uma ampla estrutura voltada a entretenimento e eventos. O BRIDGE Summit também será ampliado para cinco dias, abrindo mais espaço para programas especializados, reuniões e debates, além da criação de parcerias entre os diferentes setores envolvidos.

Al Hamed afirmou que os Emirados Árabes Unidos desenvolveram um modelo em que excelência e inovação fazem parte da cultura de trabalho e o planejamento de longo prazo orienta o desenvolvimento, abordagem que, segundo ele, também conduz o BRIDGE em sua próxima fase.

O presidente da BRIDGE Alliance destacou que, na visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos, liderar não significa apenas preservar resultados já alcançados, mas ter capacidade de renovar continuamente o sucesso, ampliar seu alcance e aumentar seu impacto, garantindo a continuidade das conquistas nos níveis regional e internacional.

“Os números e indicadores alcançados pela primeira edição do BRIDGE demonstraram sua capacidade de atuar como uma plataforma global que reúne tomadores de decisão, líderes dos setores de mídia e conteúdo, investidores e criadores de diferentes partes do mundo e transforma essa diversidade em um ecossistema integrado de diálogo, colaboração e criação de oportunidades”, disse Al Hamed.

“A primeira edição da cúpula também contribuiu para estabelecer parcerias estratégicas e acordos importantes, abriu novos caminhos para investimentos e cooperação internacional e demonstrou, por meio da ampla participação internacional e do crescente impacto profissional e econômico, seu potencial para se tornar uma referência global na definição do futuro da mídia e das indústrias criativas.”

A autoridade seguiu dizendo que, agora, se avança a partir desse resultado com um modelo mais desenvolvido e sustentável, baseado em um ecossistema integrado de parcerias, oportunidades e conhecimento, que fortalece a inovação, apoia o jornalismo responsável na era digital e prepara os profissionais de mídia para acompanhar as transformações globais.

Al Hamed acrescentou que o próximo período será dedicado ao desenvolvimento de todos os aspectos da cúpula, desde o conteúdo e a programação até as parcerias internacionais e os eixos especializados, com o objetivo de oferecer uma experiência compatível com as ambições que orientaram a criação do BRIDGE.

O dirigente acrescentou que a BRIDGE Alliance considera esse período um investimento no futuro, destinado a criar valor duradouro e ampliar o impacto da iniciativa, além de transformar os resultados da cúpula em oportunidades, parcerias e projetos com alcance em diferentes mercados e setores.

“Com sua visão voltada para o futuro, infraestrutura avançada e ambiente favorável à inovação, os Emirados Árabes Unidos continuarão sendo um ponto de encontro para profissionais, ideias e investimentos de diferentes partes do mundo. A partir dessa base, a BRIDGE Alliance continuará desenvolvendo um evento internacional capaz de acompanhar as grandes transformações que estão remodelando os setores de mídia, conteúdo e entretenimento, abrir novas possibilidades de cooperação internacional e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como parceiro ativo na definição do futuro dessas indústrias em escala global”, concluiu Al Hamed.

O plano de desenvolvimento do BRIDGE para 2027 está estruturado em uma série de eixos estratégicos voltados à criação de uma comunidade internacional permanente de líderes de mídia, formuladores de políticas públicas, inovadores e criadores de conteúdo, com base na rede global estabelecida durante a primeira edição.

O plano também prevê transformar o BRIDGE em uma plataforma global ativa durante todo o ano, por meio de pesquisas e estudos, diálogos estratégicos e mesas-redondas, ampliando sua presença e seu impacto internacionais.

A BRIDGE Alliance concentrará esforços na expansão de sua rede de parcerias estratégicas com governos, organizações internacionais, universidades, empresas de tecnologia e grandes grupos de mídia. Essas parcerias incorporarão experiências e perspectivas internacionais à elaboração do conteúdo e dos eixos especializados da segunda edição, criando uma programação que combine valor profissional e oportunidades de investimento.

O BRIDGE Summit também buscará ampliar a integração entre mídia, conteúdo, entretenimento, tecnologia e investimentos, transformando essa convergência em parcerias, iniciativas e projetos com capacidade de crescer e ganhar escala nos mercados internacionais.

A cúpula recebeu em 2025 mais de 40 mil participantes de 182 países e alcançou 834 milhões de pessoas por meio da cobertura de mídia. O evento também promoveu 1.276 reuniões de negócios e registrou a assinatura de 48 acordos e negócios, além de debates especializados sobre o futuro da mídia e as transformações que estão remodelando os setores de conteúdo e as indústrias criativas.