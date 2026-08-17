Ciclista da UAE Team Emirates-XRG conquista primeira vitória profissional na Volta a Portugal

PORTO, 17 de agosto de 2026 (WAM) — O ciclista Rui Oliveira, da UAE Team Emirates-XRG, conquistou a primeira vitória profissional de sua carreira em prova de estrada ao vencer a 10ª e última etapa da Volta a Portugal, disputada em sua cidade natal, Porto.

O português, medalhista de ouro olímpico na prova Madison nos Jogos de Paris 2024, havia terminado em segundo lugar no prólogo de abertura, atrás do companheiro de equipe Julius Johansen, vestiu a camisa amarela após a 1ª etapa e voltou a ficar em segundo na 6ª etapa.

Oliveira se destacou no percurso técnico da etapa final, marcado por subidas e descidas, e lançou o sprint decisivo nos metros finais para garantir a vitória e conquistar também a classificação por pontos.

A UAE Team Emirates-XRG encerrou os 11 dias de competição com quatro vitórias em etapas. Johansen venceu o prólogo de abertura e a 5ª etapa, disputada em prova individual contra o relógio, enquanto Adrià Pericas conquistou sua primeira vitória profissional na 7ª etapa.

Pericas terminou em quinto lugar na classificação geral e conquistou a camisa branca de melhor jovem da prova.