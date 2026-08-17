Presidente dos Emirados Árabes Unidos e sultão de Omã discutem relações bilaterais e situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 17 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, discutiram nesta segunda-feira (17) as relações históricas entre os dois países e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em apoio às prioridades e aos interesses comuns.

As conversas ocorreram durante encontro entre o xeique Mohamed bin Zayed e o sultão Haitham bin Tariq, que está em visita aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois líderes também discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum, especialmente a grave situação no Oriente Médio e os esforços em andamento para fortalecer a segurança, a estabilidade e a paz em benefício dos países e das populações da região.

Os líderes reafirmaram o compromisso de manter as consultas sobre diferentes questões diante dos desafios comuns enfrentados pela região e da necessidade de ampliar a cooperação para preservar sua segurança e estabilidade.

O primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; o ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades participaram do encontro.

O vice-primeiro-ministro para Assuntos de Defesa de Omã, sayyid Shihab bin Tariq Al Said; o ministro de Estado e governador de Mascate, sayyid Bilarab bin Haitham Al Said; além de ministros e outras autoridades que integravam a delegação do sultão também participaram da reunião.

Haitham bin Tariq chegou aos Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira (17) e foi recebido no Aeroporto Presidencial, em Abu Dhabi, por Mohamed bin Zayed Al Nahyan, além de xeiques, ministros e outras autoridades.