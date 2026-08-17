Novo grupo de 25 médicos e enfermeiros da Indonésia começa a atuar no Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos no Egito

AL-ARISH, 17 de agosto de 2026 (WAM) — Um novo grupo de 25 integrantes da equipe médica da Indonésia começou a atuar no Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos, em Al-Arish, no Egito, no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3'. O grupo substitui a equipe anterior, que concluiu seu período de atuação, como parte do revezamento regular dos profissionais de saúde do hospital.

A nova equipe iniciou as atividades ao lado de profissionais médicos e administrativos dos Emirados Árabes Unidos, dando continuidade ao tratamento e ao atendimento de pacientes e feridos palestinos vindos da Faixa de Gaza.

A participação contínua das equipes médicas da Indonésia reflete a cooperação humanitária e na área da saúde entre os Emirados Árabes Unidos e a Indonésia, além do compromisso dos dois países de colocar sua experiência e seus recursos a serviço dos esforços para aliviar o sofrimento da população palestina.

O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos continua prestando atendimento por meio de uma estrutura integrada que inclui exames, tratamentos, cirurgias e acompanhamento médico, reafirmando o compromisso do país de manter o apoio à população palestina.