Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Durante a conversa, os dois ministros discutiram a situação regional e os esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade no Oriente Médio. Os chanceleres também abordaram questões de interesse comum relacionadas às históricas relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait.