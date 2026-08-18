Federação Internacional de Artes Marciais Mistas destaca papel dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento da modalidade

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — A Federação Internacional de Artes Marciais Mistas (IMMAF, na sigla em inglês) afirmou que os Emirados Árabes Unidos exercem papel de destaque e ocupam posição de liderança no desenvolvimento das artes marciais mistas, seja ao revelar novos talentos, sediar competições ou lançar iniciativas de impacto que contribuem para promover a modalidade.

O vice-presidente da IMMAF, Wissam Abi Nader, disse à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), durante a abertura da 7ª edição do Campeonato Mundial Juvenil da IMMAF, realizado até 23 de agosto na Mubadala Arena, na Cidade Esportiva Zayed, em Abu Dhabi, que o nível de organização das competições nos Emirados Árabes Unidos continua avançando, alcançando um padrão profissional, com estrutura sólida, produção de alta qualidade e equipes especializadas, além de um aumento expressivo no número de participantes, países e seleções nacionais.

Abi Nader acrescentou que cada edição do campeonato traz novidades em termos de organização, nível técnico e logística. O evento também continua batendo recordes ano após ano, tanto no número de competidores quanto no de países participantes, e esse crescimento contínuo reflete a crescente importância da competição no cenário internacional.

O vice-presidente da federação destacou que os Emirados Árabes Unidos demonstraram mais uma vez ser um dos principais destinos esportivos internacionais, graças à segurança, à estabilidade e ao desenvolvimento do país. Essas condições dão confiança e tranquilidade às delegações e seleções participantes e as incentivam a viajar a Abu Dhabi para disputar o campeonato.

Abi Nader afirmou ainda que a cooperação entre a Federação Internacional de Artes Marciais Mistas e a Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados Árabes Unidos ocorre há vários anos e avançou significativamente nos últimos tempos, chegando a um nível de plena integração em diferentes áreas do trabalho de organização.