Federação Internacional de Artes Marciais Mistas destaca papel dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento da modalidade

Federação Internacional de Artes Marciais Mistas destaca papel dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento da modalidade

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — A Federação Internacional de Artes Marciais Mistas (IMMAF, na sigla em inglês) afirmou que os Emirados Árabes Unidos exercem papel de destaque e ocupam posição de liderança no desenvolvimento das artes marciais mistas, seja ao revelar novos talentos, sediar competições ou lançar iniciativas de impacto que contribuem para promover a modalidade.

O vice-presidente da IMMAF, Wissam Abi Nader, disse à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), durante a abertura da 7ª edição do Campeonato Mundial Juvenil da IMMAF, realizado até 23 de agosto na Mubadala Arena, na Cidade Esportiva Zayed, em Abu Dhabi, que o nível de organização das competições nos Emirados Árabes Unidos continua avançando, alcançando um padrão profissional, com estrutura sólida, produção de alta qualidade e equipes especializadas, além de um aumento expressivo no número de participantes, países e seleções nacionais.

Abi Nader acrescentou que cada edição do campeonato traz novidades em termos de organização, nível técnico e logística. O evento também continua batendo recordes ano após ano, tanto no número de competidores quanto no de países participantes, e esse crescimento contínuo reflete a crescente importância da competição no cenário internacional.

O vice-presidente da federação destacou que os Emirados Árabes Unidos demonstraram mais uma vez ser um dos principais destinos esportivos internacionais, graças à segurança, à estabilidade e ao desenvolvimento do país. Essas condições dão confiança e tranquilidade às delegações e seleções participantes e as incentivam a viajar a Abu Dhabi para disputar o campeonato.

Abi Nader afirmou ainda que a cooperação entre a Federação Internacional de Artes Marciais Mistas e a Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados Árabes Unidos ocorre há vários anos e avançou significativamente nos últimos tempos, chegando a um nível de plena integração em diferentes áreas do trabalho de organização.