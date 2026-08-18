Lounge exclusivo para passageiros é inaugurado no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai

DUBAI, 18 de agosto de 2026 (WAM) -- A Uber, em parceria com a Dubai Airports, anunciou a abertura de uma área de espera exclusiva para passageiros no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), em linha com os objetivos do Comitê de Civilidade de Dubai de preservar a estética, a organização e a excelência operacional do emirado.

Localizada diretamente na principal área de embarque da Uber e da Careem Rides, a instalação foi desenvolvida especialmente para oferecer aos passageiros que chegam um espaço confortável e climatizado, proporcionando alívio durante o verão e estabelecendo um novo padrão para o transporte terrestre em um dos aeroportos mais movimentados do mundo.

A iniciativa conjunta reflete o compromisso das partes com uma mobilidade de padrão internacional e com a qualidade do ambiente urbano. Ao organizar o fluxo de passageiros e reduzir a concentração de veículos junto ao meio-fio, o lounge melhora a experiência de chegada desde o momento em que os visitantes desembarcam em Dubai.

O secretário-geral do Comitê de Civilidade de Dubai, Saeed AlNazari, disse que Dubai oferece ao mundo um modelo excepcional de civilidade, que começa no momento da chegada e se estende a todos os aspectos da cidade, combinando excelência nos serviços, experiências fluidas e atenção aos detalhes para definir a qualidade de vida que o emirado representa.

“O Aeroporto Internacional de Dubai é o primeiro ponto de contato para milhões de visitantes todos os anos, e é ali que começa a primeira impressão sobre a alta qualidade dos serviços da cidade. Esta parceria entre a Dubai Airports e a Uber reflete a abordagem de Dubai de trabalhar em equipe para aprimorar continuamente a experiência de visitantes de todo o mundo”, afirmou.

A gerente-geral da Uber nos Emirados Árabes Unidos, Tala Nsouli, declarou que o objetivo da empresa é eliminar obstáculos ao longo da viagem e tornar cada etapa do percurso o mais simples possível.

“Em estreita colaboração com a Dubai Airports e com o apoio do Comitê de Civilidade de Dubai, temos orgulho de inaugurar este lounge de última geração no Terminal 3 para usuários da Uber e da Careem Rides. O espaço oferece aos passageiros um ambiente moderno e totalmente equipado para descansar e recarregar as energias antes de embarcar”, disse.

O diretor de operações da Dubai Airports, Majed Al Joker, afirmou que, para milhões de viajantes, a experiência começa no momento em que chegam a Dubai e que a intenção é fazer com que essa primeira recepção seja simples, acolhedora e claramente associada à cidade.

“Em estreita colaboração com nossos parceiros, estamos criando uma experiência mais fluida também fora dos terminais, ajudando os passageiros a se deslocarem com mais facilidade e conforto por um dos aeroportos internacionais mais movimentados do mundo”, acrescentou.

Projetado para atender às necessidades do viajante moderno, o novo lounge melhora a experiência de espera para passageiros a negócios, turistas e residentes.

A abertura do lounge no Terminal 3 marca a primeira fase de um esforço contínuo para melhorar o transporte terrestre nos aeroportos de Dubai, com o lançamento de novos recursos voltados aos passageiros previsto para as próximas semanas.