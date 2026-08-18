Emirados Árabes Unidos ampliam legado humanitário de Zayed além de suas fronteiras

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram anualmente, em 19 de agosto, o Dia Mundial Humanitário, guiados pelo legado deixado pelo falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que colocou a ajuda às pessoas e o apoio aos mais necessitados no centro dos valores do país.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, continua à frente dos esforços humanitários do país, reforçando sua posição como referência mundial em resposta humanitária e construindo pontes de solidariedade com populações e comunidades em diferentes partes do mundo.

O ano de 2026 registrou forte avanço das iniciativas e dos projetos humanitários dos Emirados Árabes Unidos, refletindo a diversidade e a abrangência da atuação do país nessa área.

A campanha Edge of Life está entre as principais iniciativas humanitárias dos Emirados Árabes Unidos neste ano. Lançada pelo vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a campanha busca salvar 5 milhões de crianças da fome em todo o mundo. A iniciativa arrecadou mais de US$ 768,4 milhões (2,8 bilhões de dirhams), com contribuições de 44.208 pessoas, empresas e organizações humanitárias.

Mohammed bin Rashid também anunciou uma iniciativa para apoiar os esforços de erradicação da oncocercose, conhecida como cegueira dos rios, com a meta de beneficiar diretamente 7 milhões de pessoas e, indiretamente, outras 35,4 milhões ao longo de três anos.

Na área da educação, a Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan inaugurou o Instituto Xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan de Educação Profissional, no Senegal, com capacidade para cerca de mil estudantes. O instituto busca proporcionar aos jovens formação profissional e técnica e ampliar suas oportunidades de emprego.

Organizações beneficentes dos Emirados Árabes Unidos também desenvolveram projetos educacionais em diversos países, incluindo a construção de escolas e salas de aula, apoio a estudantes e ambientes de ensino e iniciativas para ampliar o acesso à educação entre as populações mais necessitadas.

O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), por sua vez, desenvolveu programas de assistência que beneficiaram mais de 1,5 milhão de pessoas nos Emirados Árabes Unidos e em 44 países como parte de suas ações do Ramadã de 2026. As iniciativas humanitárias também incluíram projetos de apoio a comunidades desfavorecidas, oferta de serviços essenciais e programas sociais e de saúde em vários países.

A Organização Internacional de Caridade (ICO) executou projetos avaliados em mais de US$ 96,1 milhões (353 milhões de dirhams) no primeiro semestre de 2026 nas áreas de saúde, educação, abastecimento de água, assistência alimentar e ajuda humanitária.

A Fundação Zayed for Good, por sua vez, completou 34 anos neste mês de agosto, celebrando mais de três décadas de atuação humanitária e de desenvolvimento. Desde sua criação, em 5 de agosto de 1992, os programas da fundação chegaram a mais de 180 países, e o valor acumulado de sua assistência humanitária superou US$ 544,6 milhões (2 bilhões de dirhams). As iniciativas abrangem ajuda humanitária, segurança alimentar, desenvolvimento comunitário, infraestrutura, saúde e educação, refletindo o alcance mundial da atuação humanitária dos Emirados Árabes Unidos e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Os Emirados Árabes Unidos apoiaram as vítimas do terremoto no sul das Filipinas com a distribuição de milhares de cestas básicas e água potável. O país também destinou US$ 10 milhões às pessoas afetadas pelo terremoto na Venezuela e posteriormente enviou 70 toneladas de ajuda humanitária. Além disso, anunciou uma resposta humanitária emergencial de US$ 10 milhões para apoiar as vítimas do terremoto na Colômbia.

O país também prestou apoio às pessoas afetadas por enchentes na Síria, em Gana e em Bangladesh, enquanto o Crescente Vermelho dos Emirados concluiu um projeto de recuperação e reconstrução de casas para famílias atingidas por inundações no estado de Pahang, na Malásia, como parte dos esforços para apoiar a recuperação das comunidades e melhorar sua qualidade de vida.

Os Emirados Árabes Unidos estabeleceram um modelo integrado de resposta humanitária para a Faixa de Gaza por meio da Operação 'Chivalrous Knight 3', que completou mil dias de operações humanitárias contínuas neste mês de agosto. Nesse período, o país forneceu mais de US$ 3,89 bilhões em assistência humanitária, incluindo mais de 126 mil toneladas de ajuda emergencial, médica e alimentar transportadas em mais de 770 voos, 25 navios e mais de 13 mil caminhões, garantindo a continuidade da entrega de suprimentos aos beneficiários apesar dos persistentes desafios humanitários e logísticos.

Os Emirados Árabes Unidos mantêm em operação o Hospital de Campanha dos Emirados Árabes Unidos e o Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos, em Al-Arish, que já prestaram tratamento médico a mais de 230 mil casos. A resposta humanitária também inclui o programa “Step of Hope”, lançado no âmbito da operação em cooperação com a Organização Internacional de Caridade para oferecer próteses e serviços de reabilitação a palestinos que sofreram amputações.

Os Emirados Árabes Unidos também continuaram fornecendo diferentes formas de apoio humanitário à população do Sudão. A assistência total destinada ao país ao longo da década entre 2015 e 2025 chegou a cerca de US$ 4,24 bilhões, enquanto a ajuda humanitária fornecida desde o início da crise, em 2023, superou US$ 800 milhões.

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o segundo maior doador de ajuda ao Sudão, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

O país destinou US$ 11 milhões por meio de um acordo de cooperação com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), dos quais US$ 10 milhões foram direcionados a comunidades que acolhem refugiados sudaneses no Chade, Sudão do Sul, Uganda e Etiópia, e US$ 1 milhão ao Fundo de Emergência para Resposta a Desastres (DREF). Os Emirados Árabes Unidos também contribuíram com US$ 5 milhões para o Fundo Humanitário do Sudão, administrado pelo OCHA, e com US$ 20 milhões para o Programa Mundial de Alimentos, com o objetivo de reforçar a segurança alimentar.

Os Emirados Árabes Unidos também contribuíram para a estabilidade humanitária na Ucrânia por meio de seus esforços de mediação entre Rússia e Ucrânia, que facilitaram trocas de prisioneiros. Com 25 iniciativas de mediação conduzidas pelo país, o número total de prisioneiros trocados chegou a 7.791.