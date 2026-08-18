Emirados Árabes Unidos ampliam legado humanitário de Zayed além de suas fronteiras

Emirados Árabes Unidos ampliam legado humanitário de Zayed além de suas fronteiras

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram anualmente, em 19 de agosto, o Dia Mundial Humanitário, guiados pelo legado deixado pelo falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que colocou a ajuda às pessoas e o apoio aos mais necessitados no centro dos valores do país.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, continua à frente dos esforços humanitários do país, reforçando sua posição como referência mundial em resposta humanitária e construindo pontes de solidariedade com populações e comunidades em diferentes partes do mundo.

O ano de 2026 registrou forte avanço das iniciativas e dos projetos humanitários dos Emirados Árabes Unidos, refletindo a diversidade e a abrangência da atuação do país nessa área.

A campanha Edge of Life está entre as principais iniciativas humanitárias dos Emirados Árabes Unidos neste ano. Lançada pelo vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a campanha busca salvar 5 milhões de crianças da fome em todo o mundo. A iniciativa arrecadou mais de US$ 768,4 milhões (2,8 bilhões de dirhams), com contribuições de 44.208 pessoas, empresas e organizações humanitárias.

Mohammed bin Rashid também anunciou uma iniciativa para apoiar os esforços de erradicação da oncocercose, conhecida como cegueira dos rios, com a meta de beneficiar diretamente 7 milhões de pessoas e, indiretamente, outras 35,4 milhões ao longo de três anos.

Na área da educação, a Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan inaugurou o Instituto Xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan de Educação Profissional, no Senegal, com capacidade para cerca de mil estudantes. O instituto busca proporcionar aos jovens formação profissional e técnica e ampliar suas oportunidades de emprego.

Organizações beneficentes dos Emirados Árabes Unidos também desenvolveram projetos educacionais em diversos países, incluindo a construção de escolas e salas de aula, apoio a estudantes e ambientes de ensino e iniciativas para ampliar o acesso à educação entre as populações mais necessitadas.

O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), por sua vez, desenvolveu programas de assistência que beneficiaram mais de 1,5 milhão de pessoas nos Emirados Árabes Unidos e em 44 países como parte de suas ações do Ramadã de 2026. As iniciativas humanitárias também incluíram projetos de apoio a comunidades desfavorecidas, oferta de serviços essenciais e programas sociais e de saúde em vários países.

A Organização Internacional de Caridade (ICO) executou projetos avaliados em mais de US$ 96,1 milhões (353 milhões de dirhams) no primeiro semestre de 2026 nas áreas de saúde, educação, abastecimento de água, assistência alimentar e ajuda humanitária.

A Fundação Zayed for Good, por sua vez, completou 34 anos neste mês de agosto, celebrando mais de três décadas de atuação humanitária e de desenvolvimento. Desde sua criação, em 5 de agosto de 1992, os programas da fundação chegaram a mais de 180 países, e o valor acumulado de sua assistência humanitária superou US$ 544,6 milhões (2 bilhões de dirhams). As iniciativas abrangem ajuda humanitária, segurança alimentar, desenvolvimento comunitário, infraestrutura, saúde e educação, refletindo o alcance mundial da atuação humanitária dos Emirados Árabes Unidos e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Os Emirados Árabes Unidos apoiaram as vítimas do terremoto no sul das Filipinas com a distribuição de milhares de cestas básicas e água potável. O país também destinou US$ 10 milhões às pessoas afetadas pelo terremoto na Venezuela e posteriormente enviou 70 toneladas de ajuda humanitária. Além disso, anunciou uma resposta humanitária emergencial de US$ 10 milhões para apoiar as vítimas do terremoto na Colômbia.

O país também prestou apoio às pessoas afetadas por enchentes na Síria, em Gana e em Bangladesh, enquanto o Crescente Vermelho dos Emirados concluiu um projeto de recuperação e reconstrução de casas para famílias atingidas por inundações no estado de Pahang, na Malásia, como parte dos esforços para apoiar a recuperação das comunidades e melhorar sua qualidade de vida.

Os Emirados Árabes Unidos estabeleceram um modelo integrado de resposta humanitária para a Faixa de Gaza por meio da Operação 'Chivalrous Knight 3', que completou mil dias de operações humanitárias contínuas neste mês de agosto. Nesse período, o país forneceu mais de US$ 3,89 bilhões em assistência humanitária, incluindo mais de 126 mil toneladas de ajuda emergencial, médica e alimentar transportadas em mais de 770 voos, 25 navios e mais de 13 mil caminhões, garantindo a continuidade da entrega de suprimentos aos beneficiários apesar dos persistentes desafios humanitários e logísticos.

Os Emirados Árabes Unidos mantêm em operação o Hospital de Campanha dos Emirados Árabes Unidos e o Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos, em Al-Arish, que já prestaram tratamento médico a mais de 230 mil casos. A resposta humanitária também inclui o programa “Step of Hope”, lançado no âmbito da operação em cooperação com a Organização Internacional de Caridade para oferecer próteses e serviços de reabilitação a palestinos que sofreram amputações.

Os Emirados Árabes Unidos também continuaram fornecendo diferentes formas de apoio humanitário à população do Sudão. A assistência total destinada ao país ao longo da década entre 2015 e 2025 chegou a cerca de US$ 4,24 bilhões, enquanto a ajuda humanitária fornecida desde o início da crise, em 2023, superou US$ 800 milhões.

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o segundo maior doador de ajuda ao Sudão, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

O país destinou US$ 11 milhões por meio de um acordo de cooperação com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), dos quais US$ 10 milhões foram direcionados a comunidades que acolhem refugiados sudaneses no Chade, Sudão do Sul, Uganda e Etiópia, e US$ 1 milhão ao Fundo de Emergência para Resposta a Desastres (DREF). Os Emirados Árabes Unidos também contribuíram com US$ 5 milhões para o Fundo Humanitário do Sudão, administrado pelo OCHA, e com US$ 20 milhões para o Programa Mundial de Alimentos, com o objetivo de reforçar a segurança alimentar.

Os Emirados Árabes Unidos também contribuíram para a estabilidade humanitária na Ucrânia por meio de seus esforços de mediação entre Rússia e Ucrânia, que facilitaram trocas de prisioneiros. Com 25 iniciativas de mediação conduzidas pelo país, o número total de prisioneiros trocados chegou a 7.791.