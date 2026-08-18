Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano contra a Região do Curdistão do Iraque

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque iraniano, classificado como hostil, que atingiu, com dois drones, o gabinete do primeiro-ministro da Região do Curdistão do Iraque, Masrour Barzani, e a residência do diretor da Agência de Proteção, em Erbil.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a ação hostil constitui uma violação flagrante da soberania do Iraque e da Região do Curdistão do Iraque e representa uma ameaça à segurança e à estabilidade de ambos.

O ministério reafirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Iraque e ao governo da Região do Curdistão do Iraque, além do apoio do país a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade.