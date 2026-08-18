Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi anuncia calendário de quatro meses

Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi anuncia calendário de quatro meses

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — O Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi anunciou o calendário de provas e eventos entre setembro e dezembro de 2026, com 37 corridas, campeonatos e atividades que abrangem competições tradicionais, modalidades náuticas modernas e eventos comunitários.

A programação, que vai de 5 de setembro a 27 de dezembro, inclui 14 provas tradicionais, 13 campeonatos e eventos de esportes náuticos modernos e dez atividades comunitárias.

O calendário reflete os esforços do clube para preservar o patrimônio marítimo dos Emirados Árabes Unidos, apoiar o esporte competitivo e ampliar a participação de diferentes segmentos da comunidade.

Os eventos ocorrerão em vários locais do emirado de Abu Dhabi, entre eles a cidade de Abu Dhabi, o Breakwater, Al Sila e a ilha de Dalma, como parte dos esforços para ampliar o alcance das atividades do clube, movimentar as áreas à beira-mar e fortalecer os vínculos entre esporte, identidade nacional, cultura e comunidade.

A programação começa em setembro com regatas de dhows tradicionais e de embarcações bawanish, além do Campeonato de Remo dos Emirados Árabes Unidos, uma prova de caiaque para pessoas com deficiência e competições de vela.

Em outubro, o calendário terá provas tradicionais, campeonatos de pesca, esqui aquático, motosurf e competições de vela moderna, além de disputas para pessoas com deficiência.

Em novembro, a programação incluirá o Festival Histórico de Dalma e o Festival Náutico de Al Yasat, além de regatas de dhows tradicionais, atividades para pessoas com deficiência e jovens e iniciativas ambientais de limpeza de praias.

Dezembro terá o Campeonato Abu Dhabi Grand Kingfish de Pesca, o Campeonato Internacional de Aquabike dos Emirados Árabes Unidos, o Campeonato de Flyboard dos Emirados Árabes Unidos e o Festival Náutico de Al Sila, além de provas de vela e remo. A programação será encerrada com o Campeonato de Fórmula 4 de Motonáutica dos Emirados Árabes Unidos, nos dias 26 e 27 de dezembro.