Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi anuncia calendário de quatro meses

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — O Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi anunciou o calendário de provas e eventos entre setembro e dezembro de 2026, com 37 corridas, campeonatos e atividades que abrangem competições tradicionais, modalidades náuticas modernas e eventos comunitários.

A programação, que vai de 5 de setembro a 27 de dezembro, inclui 14 provas tradicionais, 13 campeonatos e eventos de esportes náuticos modernos e dez atividades comunitárias.

O calendário reflete os esforços do clube para preservar o patrimônio marítimo dos Emirados Árabes Unidos, apoiar o esporte competitivo e ampliar a participação de diferentes segmentos da comunidade.

Os eventos ocorrerão em vários locais do emirado de Abu Dhabi, entre eles a cidade de Abu Dhabi, o Breakwater, Al Sila e a ilha de Dalma, como parte dos esforços para ampliar o alcance das atividades do clube, movimentar as áreas à beira-mar e fortalecer os vínculos entre esporte, identidade nacional, cultura e comunidade.

A programação começa em setembro com regatas de dhows tradicionais e de embarcações bawanish, além do Campeonato de Remo dos Emirados Árabes Unidos, uma prova de caiaque para pessoas com deficiência e competições de vela.

Em outubro, o calendário terá provas tradicionais, campeonatos de pesca, esqui aquático, motosurf e competições de vela moderna, além de disputas para pessoas com deficiência.

Em novembro, a programação incluirá o Festival Histórico de Dalma e o Festival Náutico de Al Yasat, além de regatas de dhows tradicionais, atividades para pessoas com deficiência e jovens e iniciativas ambientais de limpeza de praias.

Dezembro terá o Campeonato Abu Dhabi Grand Kingfish de Pesca, o Campeonato Internacional de Aquabike dos Emirados Árabes Unidos, o Campeonato de Flyboard dos Emirados Árabes Unidos e o Festival Náutico de Al Sila, além de provas de vela e remo. A programação será encerrada com o Campeonato de Fórmula 4 de Motonáutica dos Emirados Árabes Unidos, nos dias 26 e 27 de dezembro.