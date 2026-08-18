Emirados Árabes Unidos detectam dois mísseis balísticos lançados do Irã; um cai em águas territoriais

ABU DHABI, 18 de agosto de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa anunciou que os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos detectaram nesta terça-feira (18) dois mísseis balísticos lançados do Irã em direção ao país. O primeiro caiu fora das águas territoriais dos Emirados Árabes Unidos, enquanto o segundo caiu dentro das águas territoriais.

Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que permanece em estado de alerta máximo e plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça e responder com firmeza a qualquer ação destinada a comprometer a segurança do país, garantindo a preservação de sua soberania, segurança e estabilidade e a proteção de seus interesses e capacidades nacionais. O ministério também pediu à população que obtenha informações apenas de fontes oficiais do país e evite rumores e informações falsas.