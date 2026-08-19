Ministério da Defesa: dois mísseis balísticos do Irã visavam a navegação marítima

ABU DHABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa anunciou que avaliações indicaram que os dois mísseis balísticos detectados, lançados do Irã, tinham como alvo a navegação marítima e caíram no mar.

Em nota, o Ministério da Defesa afirmou estar preparado para responder a qualquer ameaça e enfrentar com firmeza qualquer tentativa de comprometer a segurança do país ou a segurança da navegação marítima na região, preservando a soberania, a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos e protegendo seus interesses, ativos e recursos nacionais.