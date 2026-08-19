Emirados Árabes Unidos suspendem comércio e transações financeiras com o Irã, diz diretora do Ministério das Relações Exteriores

ABU DHABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — A diretora do Departamento de Comunicação Estratégica do Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês), Afra Al Hameli, rejeitou todas as alegações sobre a situação das relações econômicas entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Al Hameli reiterou o compromisso firme do país com o diálogo, a cooperação e a integração regional como instrumentos essenciais para promover a paz, a estabilidade e a prosperidade na região.

Al Hameli destacou que, diante da escalada regional que ameaça a paz e a segurança regional e internacional, todo o comércio, as trocas comerciais e as transações financeiras com o Irã foram suspensos até nova ordem.

A diretora afirmou ainda que os Emirados Árabes Unidos mantêm o compromisso de preservar a integridade do sistema financeiro, em conformidade com o direito internacional e com os mais elevados padrões globais.