Emirados Árabes Unidos condenam ataques israelenses a base aérea militar em Idlib e rejeitam qualquer violação da soberania da Síria

ABU DHABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques israelenses contra a Base Aérea Militar de Abu al-Duhur, na província de Idlib, na Síria, e reiteraram sua rejeição categórica a qualquer violação da soberania do país ou ameaça à sua segurança e estabilidade.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os contínuos ataques de Israel ao território sírio constituem uma violação flagrante do direito internacional e do Acordo de Separação de Forças de 1974 entre Síria e Israel, que o governo israelense é obrigado a respeitar.

O ministério reafirmou a posição firme dos Emirados Árabes Unidos em apoio à estabilidade e à integridade territorial da Síria, além da solidariedade à população síria e do apoio a todos os esforços destinados a atender às suas aspirações por segurança, paz, dignidade, coexistência pacífica e desenvolvimento.

Os Emirados Árabes Unidos pediram à comunidade internacional que tome medidas imediatas para interromper os repetidos ataques ao território sírio, conter a escalada e impedir qualquer ação que possa aumentar as tensões regionais e ameaçar a paz e a segurança regional e internacional.