Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam emir do Afeganistão pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam emir do Afeganistão pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao emir do Afeganistão, xeique Hibatullah Akhundzada, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao emir do Afeganistão e ao primeiro-ministro, Mohammad Hassan Akhund.