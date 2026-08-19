Emirados Árabes Unidos seguem como símbolo de fraternidade humana e referência em ação humanitária, diz ministro das Relações Exteriores

ABU DHABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, afirmou que a ação humanitária é um dos pilares da política externa do país, refletido em sua atuação para prestar assistência a pessoas necessitadas e dar às comunidades condições de construir um futuro mais estável e próspero.

Em declaração por ocasião do Dia Mundial Humanitário, Abdullah bin Zayed disse que o respeito ao direito internacional humanitário continua sendo uma base indispensável para proteger civis e trabalhadores humanitários e preservar a dignidade e a vida humanas em períodos de conflitos e crises.

“Guiados pelo compromisso firme de responder às necessidades humanitárias onde quer que surjam, sem discriminação, os Emirados Árabes Unidos continuam fortalecendo parcerias internacionais e apoiando esforços multilaterais, contribuindo assim para ampliar o alcance e a sustentabilidade da ação humanitária”, afirmou.

“No Dia Mundial Humanitário, acreditamos que a solidariedade com a humanidade e a proteção da dignidade e da vida humanas constituem uma responsabilidade compartilhada. Guiados por essa convicção, estamos comprometidos em garantir que nossa resposta humanitária seja inovadora e sustentável — indo além do atendimento às necessidades urgentes para dar às pessoas e comunidades condições de avançar e apoiar caminhos para o desenvolvimento e a prosperidade.”

O xeique Abdullah concluiu: “Essa é a responsabilidade que assumimos e trabalhamos para cumprir — uma responsabilidade que vai além de responder ao sofrimento e busca promover a esperança e construir um futuro melhor, para que os Emirados Árabes Unidos continuem sendo um símbolo de fraternidade humana e uma referência mundial em ação humanitária.”