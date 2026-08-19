Nova mediação dos Emirados Árabes Unidos viabiliza troca de 206 prisioneiros entre Rússia e Ucrânia

ABU DHABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o sucesso de uma nova mediação entre Rússia e Ucrânia, que resultou na libertação de 103 prisioneiros de cada lado. Com a operação, o número total de prisioneiros trocados entre os dois países por meio da mediação emiradense chegou a 7.997.

O Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) elogiou a cooperação dos dois países com os esforços de mediação dos Emirados Árabes Unidos, reconhecidos como um mediador internacional de confiança, e o reconhecimento do compromisso do país em apoiar todas as iniciativas voltadas à solução da crise.

O ministério destacou que o sucesso desta mediação, a 26ª até o momento, reflete as sólidas relações dos Emirados Árabes Unidos com Rússia e Ucrânia.

O ministério também reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de apoiar o êxito de todos os esforços destinados a encontrar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia e a reduzir o impacto humanitário da crise, inclusive sobre refugiados e prisioneiros.