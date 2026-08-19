Jovens do Conselho de Cooperação do Golfo superam média mundial em habilidades digitais, aponta centro de estatísticas

MASCATE, 19 de agosto de 2026 (WAM) — Jovens dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês) superam a média mundial em diversas habilidades essenciais de tecnologia da informação e comunicação, de acordo com dados do Centro de Estatísticas do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo (GCC-STAT).

Os números refletem o aumento dos investimentos dos países do bloco em educação e no desenvolvimento de competências entre os jovens, com o objetivo de prepará-los para as mudanças tecnológicas e as futuras necessidades do mercado de trabalho. Em alguns países do GCC, os gastos públicos com educação chegaram a cerca de 17% em 2024, acima da média mundial de 12,6%.

As habilidades em tecnologia da informação e comunicação ganham importância crescente para os jovens diante da rápida transição para a economia digital, pelas oportunidades que oferecem de inserção no mercado de trabalho, estímulo à inovação e ao empreendedorismo e apoio à aprendizagem ao longo da vida, além de seu papel na proteção da privacidade e na promoção do uso responsável das tecnologias digitais.

Dados do boletim semanal divulgado por ocasião do Dia Internacional da Juventude mostram que 100% dos jovens do GCC sabem copiar arquivos, ante 54% no mundo, enquanto 95,2% dominam o uso de redes sociais, em comparação com uma média mundial de 68%. A proporção de jovens com conhecimentos para configurar opções de privacidade chegou a 75,9%, ante 34% no mundo.

Na verificação de informações, o percentual entre os jovens do GCC chegou a 61,6%, contra 24% na média mundial. Já as habilidades de programação alcançaram cerca de 31,8%, ante 6% globalmente, evidenciando a diferença nos níveis de competências digitais básicas e avançadas entre os jovens do bloco e a média internacional.

O investimento em educação e no desenvolvimento de competências faz parte dos esforços dos países do GCC para formar uma geração capaz de acompanhar as transformações tecnológicas e as necessidades do mercado de trabalho.

Os indicadores também estão ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, incluindo as metas de redução da pobreza e de educação de qualidade, sobretudo o objetivo de ampliar até 2030 o número de jovens e adultos com competências relevantes para o emprego, o trabalho digno e o empreendedorismo.

Os dados mostram que o investimento em educação deixou de se limitar à ampliação do acesso ao conhecimento e passou a ser um dos pilares do desenvolvimento do capital humano, do aumento da competitividade e da preparação para as exigências da economia digital.

O nível de competências em tecnologia da informação e comunicação entre os jovens do GCC também aponta para um esforço de formação de profissionais mais preparados para inovar, empreender e se adaptar às rápidas mudanças do mercado de trabalho.

As conclusões estão em linha com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2026, que destaca a importância de reconhecer as diferenças entre contextos, fortalecer a solidariedade global, investir nos jovens de diferentes regiões e apoiar aqueles que enfrentam maiores obstáculos, contribuindo para que nenhum jovem fique para trás no processo de desenvolvimento.

Os dados sobre habilidades digitais entre os jovens dos países do GCC surgem, assim, como um importante indicador do aumento dos investimentos em capital humano, especialmente diante do avanço dos gastos públicos com educação em alguns países para níveis superiores à média mundial. O movimento foi acompanhado por progressos claros em competências como programação, proteção da privacidade, verificação de informações e uso de redes sociais, consideradas cada vez mais essenciais para ampliar as oportunidades dos jovens.