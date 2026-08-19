Emirados Árabes Unidos priorizam ação humanitária na política externa, diz ministra de Estado

ABU DHABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, afirmou: “No Dia Mundial Humanitário, refletimos sobre uma responsabilidade que ultrapassa fronteiras geográficas — uma responsabilidade centrada na humanidade e na proteção da dignidade e da vida humanas. Trata-se de uma responsabilidade humanitária compartilhada, que não conhece fronteiras nem faz distinção entre povos ou comunidades.”

Em declaração por ocasião da data, Al Hashimy afirmou que os Emirados Árabes Unidos fizeram da ação humanitária uma prioridade de sua política externa, guiados pela convicção de que responder a crises vai além de prestar assistência em momentos críticos. "Significa também dar às pessoas condições de seguir em frente, fortalecer a capacidade das comunidades de se recuperar e reconstruir e contribuir para um futuro mais estável e próspero”, disse.

A ministra acrescentou que, nesta ocasião, o país expressa o profundo reconhecimento e gratidão a todos os trabalhadores humanitários que permanecem ao lado das pessoas necessitadas nas circunstâncias mais difíceis, salvam vidas e representam os mais elevados valores de solidariedade e fraternidade humanas. "Também reafirmamos a necessidade de garantir proteção integral aos trabalhadores humanitários, permitindo que a assistência chegue com segurança, de forma imediata e sem obstáculos àqueles que mais precisam”.

“Nesse contexto, os Emirados Árabes Unidos assinaram, em setembro de 2025, durante a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração para a Proteção do Pessoal Humanitário, reafirmando seu compromisso firme com o respeito ao direito internacional humanitário, a proteção dos trabalhadores humanitários e a entrega segura e sem impedimentos da assistência humanitária”, declarou Al Hashimy.