DP World e Programa Mundial de Alimentos entregam 5 mil toneladas de arroz a comunidades na África

DUBAI, 19 de agosto de 2026 (WAM) — A DP World e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (WFP, na sigla em inglês) entregaram 5 mil toneladas de arroz para apoiar operações de resposta humanitária no Burundi, na República Democrática do Congo e em Ruanda, beneficiando comunidades vulneráveis que enfrentam insegurança alimentar aguda.

Os carregamentos mostram como as duas organizações trabalham em conjunto para fortalecer as cadeias de suprimentos humanitárias e ampliar o acesso a alimentos essenciais em comunidades com grandes necessidades.

As cargas foram transportadas pela divisão Shipping Solutions da DP World, antiga Unifeeder, do Terminal de Mundra, da empresa, na Índia, até o Porto de Dar es Salaam, na Tanzânia.

Os alimentos apoiarão os programas de assistência emergencial mantidos pelo WFP para comunidades vulneráveis que enfrentam insegurança alimentar aguda.

A partir de Dar es Salaam, o WFP transportou a carga por terra, por meio de sua rede logística regional, até operações humanitárias no Burundi, na República Democrática do Congo e em Ruanda.

A República Democrática do Congo enfrenta atualmente uma das maiores crises de fome do mundo, provocada por conflitos e deslocamentos e agravada pelos efeitos persistentes do surto de ebola.

Mais de 27 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar aguda no país. O Burundi também sofre pressão humanitária crescente com a chegada de famílias que fogem da insegurança no leste da República Democrática do Congo, o que aumenta a pressão sobre comunidades vulneráveis e os sistemas alimentares locais. Ruanda, por sua vez, continua acolhendo refugiados e solicitantes de asilo de países vizinhos.

Os carregamentos ajudarão a manter as operações de assistência do WFP e permitirão fornecer alimentos a mais 14.200 pessoas durante um mês.

Ao fornecer apoio logístico não financeiro, a DP World ajuda o WFP a ampliar o alcance e a eficiência de suas operações humanitárias em um momento em que as necessidades aumentam em todo o mundo e as restrições de financiamento se intensificam.

Os carregamentos fazem parte de uma parceria mais ampla entre a DP World e o WFP, firmada em 2025, para aumentar a eficiência, o alcance e a sustentabilidade das redes de logística humanitária.

No âmbito da parceria, a divisão Shipping Solutions da DP World utiliza sua rede em expansão e sua frota para ampliar o acesso do WFP a suprimentos essenciais destinados a comunidades com grandes necessidades.

A Shipping Solutions opera uma frota de mais de 100 navios porta-contêineres e conecta mais de 200 portos por meio de serviços de navegação costeira, de curta distância e de conexão com rotas marítimas principais, somando mais de 16 mil escalas portuárias por ano.

Além da resposta a emergências, a DP World trabalha para desenvolver cadeias de suprimentos mais resilientes, melhorar a preparação para desastres, fortalecer a capacidade logística regional e apoiar os esforços de recuperação de longo prazo.

Ao combinar experiência em logística comercial com parcerias voltadas a objetivos humanitários, a DP World busca garantir que a ajuda essencial chegue às comunidades com mais rapidez, confiabilidade e em maior escala.

O diretor global de operações de Serviços Marítimos da DP World, Ganesh Raj, afirmou: “Na DP World, desempenhamos um papel essencial para manter o fluxo de suprimentos críticos quando eles são mais necessários. Temos orgulho de apoiar o trabalho do WFP, que salva vidas, utilizando nossa rede Shipping Solutions para transportar 5 mil toneladas de arroz para a África Oriental. Esta parceria mostra o que pode ser alcançado quando a experiência humanitária e a capacidade das cadeias globais de suprimentos se unem em torno de um objetivo comum.”

A vice-presidente sênior de Sustentabilidade do grupo DP World, Ayla Bajwa, disse: “O comércio tem o poder de melhorar vidas, especialmente quando redes logísticas globais são mobilizadas para apoiar comunidades que enfrentam grandes desafios. Ao trabalhar ao lado do WFP, aplicamos nossa experiência e nossa infraestrutura para ajudar a garantir que alimentos essenciais cheguem a quem mais precisa. Esta colaboração reflete nosso compromisso de gerar impacto social positivo por meio do comércio, ao mesmo tempo em que apoiamos cadeias de suprimentos mais resilientes e inclusivas.”

O diretor de Cadeia de Suprimentos do WFP, Alex Marianelli, declarou que, à medida que as necessidades humanitárias continuam superando os recursos disponíveis, parcerias como esta são essenciais para garantir que a assistência alimentar que salva vidas chegue às comunidades que enfrentam a fome. "Somos gratos pelo apoio da DP World, que nos ajudou a transportar alimentos essenciais com mais eficiência e a ampliar a assistência a milhares de famílias necessitadas. Esta colaboração demonstra como organizações humanitárias e o setor privado podem trabalhar juntos para fortalecer as cadeias de suprimentos e chegar às comunidades vulneráveis com mais rapidez e confiabilidade.”

Ao combinar a capacidade logística global da DP World com o alcance humanitário e a experiência operacional do WFP, as duas organizações trabalham para garantir que alimentos essenciais cheguem às comunidades necessitadas de forma confiável, eficiente e em grande escala.