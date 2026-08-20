Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Hungria pelo Dia da Fundação do Estado

Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Hungria pelo Dia da Fundação do Estado

ABU DHABI, 20 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Hungria, András Baka, pelo Dia da Fundação do Estado.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente húngaro e ao primeiro-ministro, Péter Magyar.