Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos felicita chanceler da Colômbia e discute relações bilaterais

ABU DHABI, 20 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu as relações bilaterais e formas de fortalecer a cooperação em diferentes áreas com o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Omar Bula Escobar, em uma ligação telefônica.

Abdullah bin Zayed felicitou Escobar por sua nomeação como ministro das Relações Exteriores da Colômbia e manifestou interesse em trabalhar com o chanceler para ampliar a cooperação entre os dois países.

Durante a conversa, o ministro também expressou condolências pelas vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia e reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao governo e à população do país.

Os dois ministros também discutiram questões de interesse comum.