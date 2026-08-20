Emirados Árabes Unidos condenam atentado contra centro educacional em Cabul

ABU DHABI, 20 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o atentado contra um centro educacional em Cabul, capital do Afeganistão, que deixou vários feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a firme condenação dos Emirados Árabes Unidos a esse tipo de ato criminoso e sua rejeição a todas as formas de violência e terrorismo destinadas a comprometer a segurança e a estabilidade.

O ministério manifestou solidariedade ao Afeganistão e à população do país após o ataque, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.