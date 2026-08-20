Uber lança em Dubai serviço totalmente autônomo Apollo Go, da Baidu

DUBAI, 20 de agosto de 2026 (WAM) — A Uber Technologies anunciou que os veículos totalmente autônomos Apollo Go, da Baidu, já estão disponíveis para passageiros por meio da plataforma da empresa em Dubai, com a New Horizon Luxury Transport responsável pela operação da frota.

A iniciativa reforça a posição da Uber como plataforma para veículos autônomos e representa um avanço na expansão dessa tecnologia em escala global. Como primeiro passo de uma parceria estratégica de vários anos, Dubai servirá de ponto de partida para a implantação de milhares de veículos Apollo Go na rede global da Uber.

A partir desta quinta-feira (20), passageiros em Dubai que solicitarem uma viagem nas categorias UberX ou Uber Comfort poderão ser atendidos por um veículo Apollo Go totalmente autônomo. Para aumentar as chances de utilizar um robotáxi, também será possível selecionar diretamente no aplicativo da Uber a opção específica “Autonomous”. Nesta fase inicial, o serviço sem motorista estará disponível em áreas selecionadas de Umm Suqeim e Jumeirah, com planos de ampliar posteriormente a zona de operação.

“Colocar nossa parceria com a Baidu em operação representa um passo importante à medida que ampliamos a mobilidade autônoma em escala global”, afirmou Sarfraz Maredia, diretor global de veículos autônomos da Uber. “O lançamento em Dubai marca a primeira vez que nossa estratégia com vários parceiros chega às vias públicas e demonstra como a combinação de tecnologia autônoma avançada com nossa plataforma global pode acelerar um futuro elétrico, compartilhado e autônomo.”

“Este lançamento representa um marco importante em nossa parceria com a Uber, tendo Dubai como ponto de partida para a expansão dessa colaboração”, disse Nan Yang, vice-presidente da Baidu e diretor-geral da unidade de negócios internacionais do Grupo de Direção Inteligente. “Dubai também é a primeira cidade em que conseguimos estabelecer internacionalmente um modelo duplo, com serviços de transporte autônomo operados diretamente por nós e também por parceiros. Com este lançamento, estamos entusiasmados em oferecer aos passageiros de Dubai mais uma forma de aproveitar os benefícios da mobilidade autônoma.”

O serviço utilizará o RT6, robotáxi totalmente elétrico de sexta geração do Apollo Go, desenvolvido especificamente para operações sem motorista. Com capacidade para até três passageiros, cada veículo conta com mais de 30 sensores para monitorar o ambiente ao redor e processar dados em tempo real a bordo.

O Apollo Go acumula ampla experiência em operações de grande escala em condições reais e continua ampliando rapidamente sua presença internacional. Até o momento, o serviço já chegou a 28 cidades e suas frotas percorreram mais de 350 milhões de quilômetros em modo autônomo, incluindo mais de 240 milhões de quilômetros em operações totalmente sem motorista, mantendo um elevado padrão de segurança.

A segurança continua sendo a principal prioridade da Uber. Todos os veículos autônomos, incluindo os do Apollo Go, da Baidu, precisam cumprir as rigorosas diretrizes de segurança da empresa antes de operar em sua plataforma.