Setor imobiliário de Dubai conclui 104 projetos avaliados em mais de US$ 30 bilhões no 1º semestre de 2026

DUBAI, 20 de agosto de 2026 (WAM) — O setor imobiliário de Dubai registrou crescimento no primeiro semestre de 2026, segundo dados divulgados pelo Departamento de Terras de Dubai. Ao todo, 104 projetos imobiliários foram concluídos, ante 75 no mesmo período de 2025, alta de mais de 38,7%. O valor total dos investimentos nesses projetos superou US$ 30,22 bilhões (111 bilhões de dirhams), frente a US$ 19,88 bilhões (73 bilhões de dirhams) no primeiro semestre de 2025, crescimento de 52%.

Os resultados refletem a força do setor imobiliário de Dubai e a crescente confiança dos investidores no ambiente econômico do emirado. Dubai oferece um modelo econômico global apoiado por infraestrutura avançada, legislação moderna e setores que continuam atraindo investidores e capital.

O príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e presidente do Conselho Executivo de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que o sólido desempenho e o crescimento contínuo do setor imobiliário refletem o êxito da visão de longo prazo do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de construir uma economia forte e sustentável, baseada em fundamentos sólidos, e posicionar Dubai como destino preferencial para investimentos nos principais setores.

O xeique Hamdan destacou que os números do setor imobiliário no primeiro semestre de 2026 mostram que Dubai continua avançando de forma consistente em direção aos objetivos da Agenda Econômica de Dubai D33, que prevê dobrar o tamanho da economia do emirado até 2033 e consolidar sua posição entre as três principais cidades do mundo.

De acordo com a autoridade, o aumento significativo do volume de transações imobiliárias, do número de projetos e dos investimentos destinados a esses empreendimentos representa um renovado voto de confiança da comunidade empresarial global e dos investidores na solidez do ambiente econômico de Dubai. "Guiado pela visão de sua liderança, o emirado conseguiu estabelecer um modelo econômico abrangente, baseado em uma estrutura regulatória flexível, infraestrutura de nível mundial, elevados padrões de transparência e uma forte parceria estratégica com o setor privado. Isso amplia ainda mais a capacidade de Dubai de atrair capital global e oferecer um ambiente de investimento seguro, capaz de proporcionar crescimento sólido e retornos aos investidores”, afirmou.

O xeique Hamdan acrescentou ainda que Dubai continua criando novas oportunidades de crescimento e expansão sustentável por meio do desenvolvimento urbano abrangente e contínuo, que acompanha o crescimento populacional e econômico e as necessidades futuras, em linha com os mais elevados padrões de qualidade de vida.

O crescimento mais recente dos projetos imobiliários de Dubai reflete o forte fluxo de liquidez e capital para o mercado. O primeiro semestre de 2026 registrou aumento expressivo no lançamento e no desenvolvimento de novos projetos de investimento imobiliário, refletindo a estratégia de incorporadoras e investidores de lançar empreendimentos de grande porte que contribuam para transformar ainda mais a paisagem urbana de Dubai.

O número de projetos imobiliários concluídos aumentou mais de 38,7%, para 104, ante 75 no mesmo período de 2025. O avanço foi acompanhado pelo crescimento do valor total dos investimentos, que passou de US$ 19,88 bilhões (73 bilhões de dirhams) no primeiro semestre de 2025 para mais de US$ 30,22 bilhões (111 bilhões de dirhams) no mesmo período de 2026, alta de 52%.

Dados do Departamento de Terras de Dubai também mostraram crescimento expressivo da oferta residencial. O número de novas unidades imobiliárias aumentou mais de 36%, para 24.537, ante 18.043 no primeiro semestre do ano passado.

A área construída concluída e pronta para entrega cresceu mais de 23,4%, alcançando 1,95 milhão de metros quadrados, em comparação com 1,58 milhão de metros quadrados no mesmo período do ano anterior.

O valor dos terrenos destinados aos projetos registrou alta superior a 135%, chegando a US$ 5,30 bilhões (19,46 bilhões de dirhams), ante US$ 2,25 bilhões (8,27 bilhões de dirhams) no mesmo período de 2025. A área total dos terrenos destinados aos projetos concluídos mais que dobrou, alcançando cerca de 1 milhão de metros quadrados, frente a 484 mil metros quadrados no primeiro semestre de 2025.

O desempenho reforça o papel do setor imobiliário como um dos principais pilares da estratégia de diversificação econômica sustentável de Dubai. Os números também consolidam o setor como destino de investimento seguro e voltado ao crescimento, apoiado pela solidez, sustentabilidade e diversidade da economia do emirado, além de uma estrutura regulatória flexível e de infraestrutura, capacidades digitais e serviços de padrão internacional.